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NBA／庫明加「出怪聲」激發勇士轉變 柯爾點明：源於挫折感

聯合新聞網／ 綜合報導
柯爾稱庫明加表達挫折，幫助勇士轉變。 美聯社
柯爾稱庫明加表達挫折，幫助勇士轉變。 美聯社

一個月前，據報導指出，庫明加（Jonathan Kuminga）表示對於柯爾（Steve Kerr）以及他在勇士隊中的角色開始失去信心。兩人隨後在私下對話中解決了問題。在那之後，勇士隊在過去12場比賽中贏得了10場，這波連勝也讓勇士重新回到季後賽競爭行列。柯爾近期接受採訪時直言，他認為庫明加表達他的挫折感激發了勇士隊的轉變。

柯爾表示，「我們第二天進行了很多的對話。他來到了我的辦公室。他是一個令我們非常尊重的年輕人。在前兩年裡，我們的對話很單方面。我無法讓他回應。所以我告訴他我們需要什麼。他沒有說太多。」

「我認為他表達自己的挫折感實際上對他來說是一件好事，因為這讓我們進行了很好的對話。他讓我知道他的感受，他很沮喪，我們列出了我覺得他需要做的事情，這與格林（Draymond Green）的時間重疊，所以他得到了更多的上場時間，讓他表現更好，也讓他有更多表現的機會，球員對於缺乏上場時間感到沮喪，我從來沒有感到冒犯，因為這是自然的。他一直是一個很好的年輕球員，我們一直有良好的關係。我認為今年我們的關係加深了，因為有了一點衝突，我們需要這樣。」

在今年1月5日勇士對上金塊的比賽中，儘管庫明加在18分鐘內取得了令人印象深刻的16分，但柯爾仍將這位年輕的前鋒整個第四節都留在板凳席。最終勇士在這場以127比130落敗，足足浪費了18分領先優勢，當時他們也以16勝18負的成績排名西區第11位。報導指出，庫明加先前就對他的角色變化感到困惑，之前就有過類似的擔憂，但在丹佛的比賽中被放在板凳上，更成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

「賽季初期，我讓他上場一兩節後，就沒有讓他重回球場，但也許我應該要讓他上場，」柯爾說道，「在這方面是沒有公式可言。我確實有犯過錯，我們團隊也是。這是其中的一部分。這不是一門科學，你在試圖推動這些球員。」柯爾指出，「我認為庫明加最近兩個月有所突破，他開始做我們一直在強調的事情，這自然而然地產生了影響。他開始感到更有信心，我們也釋放給他更多空間。」

在勇士開啟綠燈的情況下，庫明加的天賦進一步得到釋放，一度連續8場破20分的表現，也是聯盟攻擊內線最為威猛的悍將之一。賽季至今，他場均可以貢獻15.2分4.7籃板2助攻，投籃命中率達到52.7%。

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