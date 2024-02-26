NBA／柯瑞累了！三分10投1中 柯爾：視情況讓他休息

勇士今天主場迎戰金塊，最終103:119不敵金塊，本季對戰慘遭橫掃，當家球星柯瑞（Stephen Curry）此戰手感不佳，全場19投6中，引以為傲的三分球也只有10投1中，全場攻下20分，賽後柯爾表示四天三戰的密集賽程對柯瑞的體能造成影響。

柯爾（Steve Kerr）說道，「柯瑞在過去的幾周看起來很累，這是有原因的。他在比賽中幾乎沒有休息，四天內打三場比賽，這是賽季的一部分，手感不佳的情況在賽季中都會發生，不過他會反彈的。」

Steph corner 3, SPLASH.



He's got the last 12 for the Warriors!



DEN-GSW on ESPN pic.twitter.com/7XVry4RqWf — NBA (@NBA) 2024年2月26日

「我會和球隊治療師談談。我們會逐場觀察，看看他的情況如何。但就像我說的，這是整個賽季的一部分。每個球員都會感到有點疲勞，然後他們會逐漸恢復狀態。」

先前媒體統計，勇士在剩餘賽季的賽程難度排名第24，相對輕鬆一些，因此如何在保護主力體能狀態的同時更兼顧戰績，將考驗著柯爾的應對調整能力。