NBA／柯瑞累了！三分10投1中 柯爾：視情況讓他休息
勇士今天主場迎戰金塊，最終103:119不敵金塊，本季對戰慘遭橫掃，當家球星柯瑞（Stephen Curry）此戰手感不佳，全場19投6中，引以為傲的三分球也只有10投1中，全場攻下20分，賽後柯爾表示四天三戰的密集賽程對柯瑞的體能造成影響。
柯爾（Steve Kerr）說道，「柯瑞在過去的幾周看起來很累，這是有原因的。他在比賽中幾乎沒有休息，四天內打三場比賽，這是賽季的一部分，手感不佳的情況在賽季中都會發生，不過他會反彈的。」
「我會和球隊治療師談談。我們會逐場觀察，看看他的情況如何。但就像我說的，這是整個賽季的一部分。每個球員都會感到有點疲勞，然後他們會逐漸恢復狀態。」
先前媒體統計，勇士在剩餘賽季的賽程難度排名第24，相對輕鬆一些，因此如何在保護主力體能狀態的同時更兼顧戰績，將考驗著柯爾的應對調整能力。
2023-24 NBA即時比分
▪約柯奇連3戰超猛大三元史上首見 衛冕軍金塊專殺勇士！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言