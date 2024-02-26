NBA／約柯奇超級大三元 紀錄超越傳奇張伯倫、詹姆斯

衛冕軍金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）今天對勇士隊再繳出32分、16籃板、16助攻的「大三元」數據，本季第18次且是連續3場「大三元」，除助隊以119：103「橫掃」勇士隊，生涯紀錄還一舉超越「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）。

這是約柯奇生涯第3場30分、15籃板、15助攻以上的「大三元」表現，超越張伯倫的2場，居史上第2，僅次於「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的11次。

這也是約柯奇例行賽、季後賽合計的生涯第139場「大三元」，超越詹姆斯，獨居史上第4；在他之前只有衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的210場、羅伯森的189場及「魔術」強森（Magic Johnson）的168場。

詹姆斯例行賽110場大三元、季後賽28場，若要加上季中錦標賽的1場，生涯累積也是139場，不過約柯奇只花比詹姆斯少1034場就達成。

上周剛過29歲的約柯奇提到，明星賽前球隊吞下3連敗，現在3連勝在手，「這就是比賽，比賽不斷在進行，一個賽季你會有高潮，也會有低谷，你會想延續高潮、縮短低潮，相信我們正朝向正確方向，這是最重要的事。」