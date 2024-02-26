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NBA／「打球冷靜且有高籃球智商」 勇士菜鳥深獲柯爾肯定

聯合新聞網／ 綜合報導
柯爾給予勇士新秀波傑姆斯基高評價 路透
柯爾給予勇士新秀波傑姆斯基高評價 路透

近日勇士總教練柯爾（Steve Kerr）接受採訪，談及陣中新秀波傑姆斯基（Brandin Podziemski）令他印象最深的地方，柯爾表示，「他在場上出色且沉著的表現和籃球智商是關鍵。」

「首先，就他的年齡和經驗水平來說，他的表現非常出色，」柯爾說道，「我的意思是，他只有一個完整的大學籃球賽季，在那個賽季他打了很多場球。」柯爾也解釋波傑姆斯基有一種固有的能力，能夠出現在正確的時間、正確的位置。「他對比賽有很強的直覺，他對籃板、傳球路線、抄球等方面都有一種天賦，總是能夠在正確的位置上。」

雖然柯爾對波傑姆斯基新賽季印象深刻，但他也透露，這位新秀在看到場上局勢時，有時也會過於積極，而不是專注在自己被分配的任務上，這可能會導致他的表現出現起伏。「我認為他有時會過度幫忙。他看到情況發生，想去幫忙，但有時候你得留在你的區域，保持你的位置。他有時會做得過頭，我們正在教他這一點。」

「同時也要教他不要從格林（Draymond Green）那裡搶走籃板。儘管格林現在在指導他這點上做得很好。但有這樣的情況發生，必須要讓他有所認識和理解。你更希望他能依照場上的情況，做出最好的判斷。」柯爾繼續說道，「他什麼都看到了，所以他試圖做每件事情。」

波傑姆斯基在新秀賽季很快就贏得了總教練的信任，場均出賽26.6分鐘，排名全隊第5高，可以貢獻10分5.9籃板3.9助攻。此外，波傑姆斯基也很擅於製造對手的進攻犯規，目前累積多達32次，居全聯盟之冠。隨著勇士繼續朝季後賽之路邁進，波傑姆斯基的發揮呈度勢必將決定勇士本季和未來幾年的上限。

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