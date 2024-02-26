NBA／瑞佛斯重返費城慘遭噓聲伺候 字母哥發聲力挺

今日公鹿在客場119:98輕取76人，這場比賽也是公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）本季第一次回到76人主場。賽前介紹瑞佛斯時，還引來球迷一陣噓聲，不過瑞佛斯表示他沒聽到。

「老實說，我甚至沒聽到，」瑞佛斯賽後笑著說，這意味著我回到家了。儘管受到球迷冷淡的對待。瑞佛斯在費城執教期間取得154勝82敗的戰績，但3個賽季都在東區第二輪提前出局，最終在去年5月遭到解雇。

Doc Rivers was booed in his return to Philadelphia.



(via @PaulHudrick)pic.twitter.com/PTbtyIwPrT — Yahoo Sports (@YahooSports) 2024年2月25日

關於此事，瑞佛斯表示，「我對這段時間感到滿意，只是我希望我們能走得更遠，我希望我們能在季後賽中讓安比德（Joel Embiid）保持健康。」、「但整體而言，安比德成為了一名MVP，我們也將這支球隊建立成一支爭冠的球隊，這在前一年是無法想像的。而且我們經歷了許多事情。想一想，我們有哈登（James Harden）的交易，還有西蒙斯（Ben Simmons）的問題。有些是我可以控制的，有些卻不是我能控制的，但對我來說，如果你沒有贏得冠軍，你永遠不會感到滿意。這就是為什麼我們要做這件事情。」

拿下這場勝利後，瑞佛斯執教公鹿的戰績來到5勝7敗。與費城球迷不同的是，當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）更加大力表達他對瑞佛斯的支持。

「我喜歡他，」，安戴托昆波說道，「能為他效力真是令人難以置信，他向我解釋他想從我這裡得到什麼。你得尊重他，因為他在聯盟待了25年，你必須尊重他在聯盟中所做的事情，贏得了冠軍，贏得了很多比賽，但當他進入更衣室時，他就讓一切變得簡單。」