NBA／「吹耳哥」最欣賞灰狼愛德華 自曝在中國打球很開心

「吹耳哥」史帝芬森（Lance Stephenson）目前正效力灰狼發展聯盟球隊，尋求重返NBA機會。他近日接受美國媒體《HoopsHype》專訪時，提到自己目前的優勢以及在中國大陸CBA征戰的經驗。

史帝芬森本季在發展聯盟出賽18場，平均14.5分7.8籃板5.1助攻，三分命中率32.9%。他受訪時提到在發展聯盟打球的心態，「我想幫年輕球員打得更好，展示身為老將學到的東西。不過我的目標仍是重返NBA，我真的很努力想贏得比賽，並打得開心。」

史帝芬森自認能為NBA球隊提供領導力、指導年輕人、贏球的心態及防守能力，他認為每支球隊都要有海斯倫（Udonis Haslem）這種精神領袖型球員。

當被問到誰是當今聯盟最欣賞的球員，史帝芬森的答案是灰狼球星愛德華（Anthony Edwards），「他讓我想起自己，有超高出手慾望。他打得很拚，會說垃圾話，幾乎每場都想贏。他是那種很有鬥志的人，我成長過程中也有，所以我真的很喜歡愛德華。」

史帝芬森當年效力溜馬對詹姆斯（LeBron James）「吹耳」，成為一代梗圖王。如今網路更發達，只要有NBA球員轉戰CBA，就會有許多網友用梗圖嘲諷。對此，曾效力中國CBA遼寧隊的史蒂芬森說，「我覺得中國是好東西，不認為去那裡是壞事，所以這些梗圖對我來說沒意義。」

史帝芬森強調他在中國打球很快樂，「我和很多優秀的中國人打球，事實上我打得很開心，有很多錢和很好的文化。」史帝芬森還說，「我在NBA每場只能打25分鐘，在那每場打40分鐘，能半場投籃、說垃圾話。」