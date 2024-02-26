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NBA／僅差74分達4萬分里程碑 詹姆斯有望主場成就紀錄

中央社／ 台北26日電
詹姆斯距離生涯4萬分里程碑僅差74分。 美聯社
詹姆斯距離生涯4萬分里程碑僅差74分。 美聯社

洛杉磯湖人今天全場僅獲得8次罰球機會，創本季新低，最終以113比123不敵鳳凰城太陽，當家球星詹姆斯（LeBron James）拿下28分，距離生涯4萬分里程碑僅差74分。

39歲詹姆斯上季超越「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）成為NBA得分王，本季為詹姆斯在NBA第21個球季，而他今天對戰太陽賽前生涯總得分累積達3萬9898分。

湖人今天客場出戰太陽，詹姆斯出賽37分鐘，攻下28分、7籃板、12助攻，只差74分，就能成為史上首位達成4萬分里程碑的球員，依據詹姆斯本季場均得分24.9分推估，最快3場比賽就能完成。

湖人後續在打完29日客場與洛杉磯快艇比賽後，接下來將迎接一連串主場賽事，將依序對戰華盛頓巫師、丹佛金塊、奧克拉荷馬雷霆、沙加緬度國王、密爾瓦基公鹿、明尼蘇達灰狼，詹姆斯可望在主場球迷面前達成這項難得紀錄。

另一方面，詹姆斯在湖人時期包括例行賽和季後賽在內已經累積超過10000分，排名隊史第13。

湖人今天面對太陽，太陽首節就轟下45分，湖人首節結束以28比45落後，半場結束追成63比72，前3節打完落後差距縮小至剩5分差，但湖人最終未能扭轉戰局，目前暫居西區第9。

「我們的開局非常慢熱，無論是進攻還是防守。」詹姆斯說：「我們首節就丟了45分，這是一場艱苦的戰鬥。」

不過，湖人全場罰球8投4中，下半場更是0次罰球機會，詹姆斯直言：「8次罰球，肯定不是我們球隊風格，我今晚殺入禁區時，有幾次被打到也沒響哨。」

儘管三巨頭之一的比爾（Bradley Beal）因傷缺陣，但太陽陣中其他球員輪流挺身而出，4名先發球員得分20分以上，艾倫（Grayson Allen）攻下24分，杜蘭特（Kevin Durant）22分次之，布克（DevinBooker）、奧尼爾（Royce O'Neale）各得21分、20分，幫助太陽上升至西區第5。

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