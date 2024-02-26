NBA／僅差74分達4萬分里程碑 詹姆斯有望主場成就紀錄

洛杉磯湖人今天全場僅獲得8次罰球機會，創本季新低，最終以113比123不敵鳳凰城太陽，當家球星詹姆斯（LeBron James）拿下28分，距離生涯4萬分里程碑僅差74分。

39歲詹姆斯上季超越「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）成為NBA得分王，本季為詹姆斯在NBA第21個球季，而他今天對戰太陽賽前生涯總得分累積達3萬9898分。

湖人今天客場出戰太陽，詹姆斯出賽37分鐘，攻下28分、7籃板、12助攻，只差74分，就能成為史上首位達成4萬分里程碑的球員，依據詹姆斯本季場均得分24.9分推估，最快3場比賽就能完成。

After scoring 28 points today... LeBron James is just 74 points away from reaching 40K career points!



He'll next take the court Wednesday, facing the Clippers in the Battle for LA 👑👀 pic.twitter.com/JVig5bQHwk — NBA (@NBA) 2024年2月25日

湖人後續在打完29日客場與洛杉磯快艇比賽後，接下來將迎接一連串主場賽事，將依序對戰華盛頓巫師、丹佛金塊、奧克拉荷馬雷霆、沙加緬度國王、密爾瓦基公鹿、明尼蘇達灰狼，詹姆斯可望在主場球迷面前達成這項難得紀錄。

另一方面，詹姆斯在湖人時期包括例行賽和季後賽在內已經累積超過10000分，排名隊史第13。

湖人今天面對太陽，太陽首節就轟下45分，湖人首節結束以28比45落後，半場結束追成63比72，前3節打完落後差距縮小至剩5分差，但湖人最終未能扭轉戰局，目前暫居西區第9。

「我們的開局非常慢熱，無論是進攻還是防守。」詹姆斯說：「我們首節就丟了45分，這是一場艱苦的戰鬥。」

不過，湖人全場罰球8投4中，下半場更是0次罰球機會，詹姆斯直言：「8次罰球，肯定不是我們球隊風格，我今晚殺入禁區時，有幾次被打到也沒響哨。」

儘管三巨頭之一的比爾（Bradley Beal）因傷缺陣，但太陽陣中其他球員輪流挺身而出，4名先發球員得分20分以上，艾倫（Grayson Allen）攻下24分，杜蘭特（Kevin Durant）22分次之，布克（DevinBooker）、奧尼爾（Royce O'Neale）各得21分、20分，幫助太陽上升至西區第5。