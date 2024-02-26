快訊

黃國昌2年後必辭立委參選百里侯 新北是選項、北市留給「她」

國會外交主導權之爭延伸至民主基金會 韓國瑜能任董座嗎

「驚奇隊長」男星罹患漸凍人症過世 享年49歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／約柯奇連3場大三元創首見紀錄、柯瑞熄火 金塊橫掃勇士

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
約柯奇(中)再創史上首見紀錄，率領金塊例行賽橫掃勇士。 法新社
約柯奇(中)再創史上首見紀錄，率領金塊例行賽橫掃勇士。 法新社

衛冕軍金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）今天對勇士隊再繳出32分、16籃板、16助攻的「大三元」數據，本季第18次且是連續3場「大三元」，加上勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）拿手外線10投僅1中，讓金塊以119：103踢館成功，客場迎接3連勝且完成本季對勇士的「橫掃」。

約柯奇前兩戰分別有21分、19籃板、15助攻和29分、15籃板、14助攻，今天第三節打不到一半就再度寫下「大三元」數據，全場32分、16籃板、16助攻的全能表現，更讓他成為史上第一位連3場有20分、15籃板、14助攻以上的「大三元」締造者。

主場迎敵的勇士，前三節仍有競爭力，首節替補出發的湯普森（Klay Thompson）狂飆17分，助隊取得36：30領先，第二節還數度領先到16分，但金塊第二節末先以14：0攻勢扳平比數到61：61，第三節再打出14：4猛攻，領先達兩位數；勇士靠柯瑞領中追分，外線熄火的他先靠切入累積分數，第8次外線嘗試終於破網，柯瑞這記三分球後勇士小將奎諾斯（Lester Quinones）也飆進底角三分球，讓勇士82：82追平比分，三節打完也以87：91緊追。

柯瑞第三節攻下14分，但第四節仍找不到外線準星，加上團隊失誤增加又擋不住約柯奇全能身手，金塊第四節逐漸拉開差距，最後100秒左右兩隊主力都換下場，最終金塊就以16分差距奪勝。

除約柯奇大號「大三元」，穆雷（Jamal Murray）也貢獻27分；勇士柯瑞拿20分但三分球10投僅1中，湯普森雖攻下23分但都集中在上半場。

延伸閱讀

NBA／少了「金身」火力依舊強悍 柯瑞解釋為何不「買犯」

NBA／教練已在握手勇士小將卻刷分爆衝突 柯瑞看了也搖頭

NBA／率勇士11戰奪9勝 柯瑞：眼前只關注打進季後賽

NBA／史上第3人！金塊約柯奇完成29隊大三元紀錄

相關新聞

NBA／湖人全場僅8罰不敵太陽 詹皇：這不是我們的風格

湖人今天作客太陽，全場只獲得8次罰球，終場以113：123輸球，戰績被勇士反超，下降到西區第10。 太陽首節就狂轟45分，建立17分領先優勢，儘管湖人三節打完追到剩5分差，但末節進攻當機，最終仍

NBA／約柯奇連3場大三元創首見紀錄、柯瑞熄火 金塊橫掃勇士

衛冕軍金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）今天對勇士隊再繳出32分、16籃板、16助攻的「大三元」數據，本季...

NBA／波爾狂飆本季新高31分 巫師不敵騎士苦吞11連敗

巫師今天在主場迎戰東區第2的騎士，被降為板凳的波爾（Jordan Poole）大爆發，投進6顆三分球，砍下本季新高31分，但巫師終場仍以105：114落敗，苦吞11連敗。 騎士前三節打完只領先7

NBA／KD走後勇士猶能登頂 格林：2022年是我最愛的一冠

近期，勇士前鋒格林（Draymond Green）在播客節目上，回顧勇士在2022年季後賽不被看好的情況下一路挺進總決賽，最後擊敗塞爾蒂克奪下總冠軍的歷程，格林表示該座冠軍是他的最愛。 「跟其他

NBA／老鷹少主楊恩左手指韌帶斷裂 將動刀至少缺席4週

老鷹今天宣布當家球星楊恩（Trae Young）因左手手指韌帶斷裂，需動手術治療，將至少缺陣4週。 楊恩上一戰對暴龍時受傷，核磁共振檢查結果出爐，為左手小拇指橈側副韌帶（Radial colla

NBA／不關心球隊戰績排名 布朗：到了季後賽都不重要

近況出色的塞爾蒂克在客場面對本季打來得心應手的尼克，在布朗（Jaylen Brown）強攻30分8籃板的帶動下，先發五虎合力砍下96分，在第三節一路拉開比分，完全掌控比賽局勢，最終以116比102輕取

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。