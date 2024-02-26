NBA／透納砍賽季新高33分 溜馬終結獨行俠7連勝
賽前7連勝的獨行俠作客力戰2連勝的溜馬，第四節前段獨行俠一度追到4分落後，但溜馬靠著奈哈德（Andrew Nembhard）及哈利伯頓（Tyrese Haliburton）連續命中三分球，加上今日攻下賽季新高33分的透納（Myles Turner），最終溜馬以133比111痛宰獨行俠，穩住東區第6名的位置。
「我們在防守端做得很好，」透納說道，「他們的確有特別的球員。我們還有24場比賽，可以創造更好的成績。」獨行俠雙槍唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）各攻下33分及29分，但溜馬團隊繳出高達55.9%的投籃命中率，展現優異的火力。
「必須要讚揚他們。」獨行俠總教練基德（Jason Kidd）表示，「他們在投籃表現上很出色，我們會從中學習。這場比賽我們只有15次助攻，這是本季最少的一次。哈利伯頓的突破造成我們麻煩。透納也總是能在頂點或三分線附近找到空檔。我們在防守端必須做得更好。」
此役溜馬傳出高達38次助攻，全隊7人得分上雙。除了透納飆出賽季新高外，哈利伯頓得到17分10助攻，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）也挹注14分11籃板5助攻，席亞康（Pascal Siakam）12分9籃板。
結束7連勝的獨行俠，目前排名暫時掉到西區第8，和第6名的鵜鶘僅有0.5場勝差，競爭依然激烈。獨行俠接下來將要繼續客場之旅，迎戰東區第2的騎士，而溜馬隊則會在主場對上暴龍，延續連勝的氣勢，朝東區前段班邁進。
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