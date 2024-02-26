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NBA／KD走後勇士猶能登頂 格林：2022年是我最愛的一冠

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士前鋒格林(右)在播客節目上分享2022是他最愛的一冠。 美聯社
勇士前鋒格林(右)在播客節目上分享2022是他最愛的一冠。 美聯社

近期，勇士前鋒格林（Draymond Green）在播客節目上，回顧勇士在2022年季後賽不被看好的情況下一路挺進總決賽，最後擊敗塞爾蒂克奪下總冠軍的歷程，格林表示該座冠軍是他的最愛。

「跟其他冠軍年份相比，那一年我們的實力並不算是爭冠等級的球隊，」格林說，「在每輪系列賽獲勝後，我跟柯瑞（Stephen Curry）都會互相討論我們是怎麼贏的，那真的很有趣。是柯瑞帶著我們贏的，當時大家都看好塞爾蒂克，但最終我們還是拿下總冠軍。」

2022年總冠軍賽開打前，ESPN預測勇士拿下冠軍的機率只有14％，前4場打完後，雙方戰成2勝2敗，擁有主場優勢的勇士，其奪冠機率仍只有29％。

勇士在該年季後賽首輪用6場擊敗金塊，接著再花6場擊退灰熊挺進西冠；西區冠軍賽對上獨行俠，勇士5戰輕取對手晉級最後決戰。面對當時氣勢如虹的綠衫軍，勇士在1勝2敗的劣勢下靠著柯瑞第4戰力挽狂瀾避免被聽牌，更是連贏3場捧起勇士三巨頭合體後的第4座冠軍金盃。

除此之外，格林也談到他和前隊友杜蘭特（Kevin Durant）的對話，是讓他能夠追逐2022年冠軍的動力，「我跟杜蘭特說，我們會在你離開後再贏下一座冠軍，我做到了，所以這一冠對我來說是最有滿足感的。」

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