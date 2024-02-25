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NBA／不關心球隊戰績排名 布朗：到了季後賽都不重要
近況出色的塞爾蒂克在客場面對本季打來得心應手的尼克，在布朗（Jaylen Brown）強攻30分8籃板的帶動下，先發五虎合力砍下96分，在第三節一路拉開比分，完全掌控比賽局勢，最終以116比102輕取對手，本季交手4次全都獲勝。
綠衫軍一路高歌，搶下一波8連勝，也是最近19場比賽中的第16勝，目前與東區第2名的騎士已經拉開多達8場勝差；即使和西區龍頭灰狼相比，雙方之間也是多達5場勝差，幾乎呈現獨走狀態。
「我不關心戰績排名的領先優勢，到了季後賽這些都不重要。我認為這還是取決了對戰組合，取決於努力；顯然，主場優勢還是很重要，這是關鍵。無論我們排名為何，都要在場上努力贏得比賽。我們是一支經驗豐富的球隊，經歷過很多，我們已經做好了準備。」布朗說。
波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）拿下22分，懷特（Derrick White）13分6助攻，哈勒戴（Jrue Holiday）12分6助攻。泰托姆（Jayson Tatum）奮戰43分鐘，雖然只拿到19分6籃板6助攻，但總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）卻是讚賞他的貢獻。
「泰托姆會被忽視，可能無法被視為年度MVP的表現，但我要向他致敬，因為他知道這是我們贏球的方式。」馬祖拉說。
2023-24 NBA即時比分
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