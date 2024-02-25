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NBA／拉出8連勝不滿足 綠衫軍：還可以更好

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
塞爾蒂克中鋒霍福特(左)。 美聯社
塞爾蒂克中鋒霍福特(左)。 美聯社

不同於西區戰況膠著，塞爾蒂克隊今天以116：102擊退尼克隊，本季最長8連勝入袋後，和東區排名第2的騎士隊有著8場的勝差，差距甚至比西區龍頭灰狼隊和第8名的太陽隊7場勝差還多，不過「綠衫軍」仍強調，球隊必須打出更高水準的表現。

塞爾蒂克中鋒霍福特（Al Horford）強調，要堅持自己立場、繼續努力，「很顯然76人遇到傷病問題，不同隊伍有不同陣容要磨合，所有因素都要考慮，但我可以說，我們要持續打出好的籃球，我們一直試著打出正確方式。」

霍福特提到，教練總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）不斷挑戰「綠衫軍」球員，讓團隊變得更好，「這是賽季最後階段，我們真的可以提升到另個水準，這是我們努力的方向。」

塞爾蒂克目前45勝12敗是聯盟最佳，要再提升層級會變什麼樣子？霍福特回答有點模糊，他說：「這是很好的問題，但我覺得我們還沒達到我們的目標，這也是件好事。」

「綠衫軍」光第3節就飆進9記三分球，布朗（Jaylen Brown）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、哈勒戴（Jrue Holiday）、豪瑟（Sam Hauser）和泰托姆（Jayson Tatum）接連飆進外線，馬祖拉就讚說，自家球員知道如何正面影響彼此，且球隊有很多組合，彼此都能互相信任，這能讓球隊有更多奪勝機會。

「總歸來說就是要贏球，球員們明白這一點，他們也明白如何影響對方。」馬祖拉說。

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