快訊

2026年卸任台中市長！盧秀燕被議員拱選國民黨主席 僅回答「二字」

作家H婚禮她受邀坐主桌 陳沂曝對陳珮甄的真實印象

NBA／少了「金身」火力依舊強悍 柯瑞解釋為何不「買犯」

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞靠著精準外線和純熟技巧，成為聯盟頂尖的得分好手。 路透
柯瑞靠著精準外線和純熟技巧，成為聯盟頂尖的得分好手。 路透

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）近年靠著神準的三分球改變聯盟生態，是聯盟頂尖的得分好手，但相對於聯盟其他得分手，儘管他的罰球次數一直很低，和許多擁有「明星哨」的球員不同，仍然是NBA歷史上最出色的得分手之一。

35歲的柯瑞本季狀態依舊出色，目前場均27.8分位居聯盟第6，但他是場均得分前15名當中，唯一場均罰球低於5.5次的球員，僅有5次。

在日前和湖人隊的比賽中，儘管只獲得兩次罰球機會，柯瑞還是得到32分。柯瑞表示，透過「買犯」來造成對手犯規從來就不是他比賽的焦點。「我從來沒有想過要買犯，或者擔心自己要不到犯規。」柯瑞說道，「我只會開玩笑地說，我今天得到了兩次罰球，嗚呼！並諷刺地發出小聲的吶喊。過去幾場比賽可能有幾波進攻回合，我其實知道那是犯規，但這會讓你分心，跑去跟裁判做爭吵，我一直讓自己避免這件事。」

總教練柯爾（Steve Kerr）對柯瑞能夠在不依賴罰球下，還能為球隊攻下高分給了巨大的讚揚，「他是我見過進攻技術最嫻熟的球員。」柯爾說道，「這是一個對進攻球員非常有利的聯盟，我們知道這一點，有很多球員都在利用這點，試圖製造犯規。但是柯瑞從來沒有這樣打過。」

柯瑞在2014-15年賽季首度獲得例行賽MVP，該年他場均罰球僅有4.2次，這也是聯盟史上MVP得主罰球場均次數第4低的紀錄，僅次於波士頓塞爾特人中鋒考文斯（Dave Cowens）和鳳凰城太陽隊後衛奈許（Steve Nash）。柯瑞近期即將迎來36歲生日，即便沒有「買犯」，他依然靠著百步穿楊的三分球主宰賽場，本季261顆三分球也高居聯盟之冠。

相關新聞

NBA／勇士黃蜂衝突始作俑者？格林數落威廉斯3分鐘

勇士隊和黃蜂隊昨天比賽尾聲爆發衝突，勇士小將奎諾斯（Lester Quinones）讀秒階段試圖上籃，讓黃蜂布里吉斯（M...

NBA／魔術活塞狀元大對決 班切羅致勝三分打氣走康寧漢

近況不錯的魔術在今天作客底特律的比賽中遭受聯盟「爐主」強力挑戰，雙方一路僵持到最後還是處於平手狀態，此役手感不佳的班切羅（Paolo Banchero）在剩下0.8秒操刀單打上演 一次進算加罰的高難度

NBA／先發無力慘淪為替補 巫師波爾：你們應該懂我的感受

巫師隊的波爾（Jordan Poole）因先發表現劇烈起伏近日改從板凳出發，對此他表達失望之情，但也表示無論如何他都會盡全力幫助球隊。 「如果對這種情況有一點常識，你就應該知道我是怎麼想的，」波

NBA／不關心球隊戰績排名 布朗：到了季後賽都不重要

近況出色的塞爾蒂克在客場面對本季打來得心應手的尼克，在布朗（Jaylen Brown）強攻30分8籃板的帶動下，先發五虎合力砍下96分，在第三節一路拉開比分，完全掌控比賽局勢，最終以116比102輕取

NBA／少了「金身」火力依舊強悍 柯瑞解釋為何不「買犯」

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）近年靠著神準的三分球改變聯盟生態，是聯盟頂尖的得分好手，但相對於聯盟其他得分手，儘管他的罰球次數一直很低，和許多擁有「明星哨」的球員不同，仍然是NBA歷史上最

NBA／綠衫軍五虎領銜率先奪45勝 領先騎士8場勝差

波士頓塞爾蒂克今天客場出戰紐約尼克，靠著布朗（Jaylen Brown）轟下30分，以116比102獲勝，收下8連勝，穩居東區龍頭，領先第2的騎士多達8場勝差，比騎士和第8熱火之間5.5場勝差還要多。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。