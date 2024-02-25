NBA／少了「金身」火力依舊強悍 柯瑞解釋為何不「買犯」

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）近年靠著神準的三分球改變聯盟生態，是聯盟頂尖的得分好手，但相對於聯盟其他得分手，儘管他的罰球次數一直很低，和許多擁有「明星哨」的球員不同，仍然是NBA歷史上最出色的得分手之一。

35歲的柯瑞本季狀態依舊出色，目前場均27.8分位居聯盟第6，但他是場均得分前15名當中，唯一場均罰球低於5.5次的球員，僅有5次。

Stephen Curry was ON FIRE in Golden State's win against the Lakers 🔥



32 PTS | 8 AST | 6 3PM | 3 STL pic.twitter.com/fROYCO4386 — NBA (@NBA) 2024年2月23日

在日前和湖人隊的比賽中，儘管只獲得兩次罰球機會，柯瑞還是得到32分。柯瑞表示，透過「買犯」來造成對手犯規從來就不是他比賽的焦點。「我從來沒有想過要買犯，或者擔心自己要不到犯規。」柯瑞說道，「我只會開玩笑地說，我今天得到了兩次罰球，嗚呼！並諷刺地發出小聲的吶喊。過去幾場比賽可能有幾波進攻回合，我其實知道那是犯規，但這會讓你分心，跑去跟裁判做爭吵，我一直讓自己避免這件事。」

"I've never been a foul baiter."



Steph explains why he doesn't obsess over not getting foul calls 👀 pic.twitter.com/QocCG3rzjB — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) 2024年2月23日

總教練柯爾（Steve Kerr）對柯瑞能夠在不依賴罰球下，還能為球隊攻下高分給了巨大的讚揚，「他是我見過進攻技術最嫻熟的球員。」柯爾說道，「這是一個對進攻球員非常有利的聯盟，我們知道這一點，有很多球員都在利用這點，試圖製造犯規。但是柯瑞從來沒有這樣打過。」

柯瑞在2014-15年賽季首度獲得例行賽MVP，該年他場均罰球僅有4.2次，這也是聯盟史上MVP得主罰球場均次數第4低的紀錄，僅次於波士頓塞爾特人中鋒考文斯（Dave Cowens）和鳳凰城太陽隊後衛奈許（Steve Nash）。柯瑞近期即將迎來36歲生日，即便沒有「買犯」，他依然靠著百步穿楊的三分球主宰賽場，本季261顆三分球也高居聯盟之冠。