快訊

2026年卸任台中市長！盧秀燕被議員拱選國民黨主席 僅回答「二字」

作家H婚禮她受邀坐主桌 陳沂曝對陳珮甄的真實印象

NBA／綠衫軍五虎領銜率先奪45勝 領先騎士8場勝差

中央社／ 台北25日電
布朗攻下全隊最高30分。 路透社
布朗攻下全隊最高30分。 路透社

波士頓塞爾蒂克今天客場出戰紐約尼克，靠著布朗（Jaylen Brown）轟下30分，以116比102獲勝，收下8連勝，穩居東區龍頭，領先第2的騎士多達8場勝差，比騎士和第8熱火之間5.5場勝差還要多。

塞爾蒂克的布朗、尼克的布朗森（Jalen Brunson）今天上半場互別苗頭，布朗前2節12投9中、進帳20分，幫助綠衫軍半場以62比58領先，而布朗森則獨攬19分。

布朗森第三節率領尼克追分，個人單節攻下13分，但依舊難敵綠衫軍猛烈炮火、團隊單節轟進9顆三分球，綠衫軍前3節結束將比分拉開至97比84，尼克末節無力回天，綠衫軍最終以14分差迎接8連勝，而綠衫軍本季猶如吃定尼克，4次對戰全勝。

塞爾蒂克以45勝12敗，成為聯盟本季首支拿下45勝的球隊，領先第2名克里夫蘭騎士已有8場勝差，而騎士與第8名邁阿密熱火之間也才5.5場勝差。

相較於塞爾蒂克在東區戰績獨走，西區戰況更為激烈，西區龍頭明尼蘇達灰狼與第2名奧克拉荷馬雷霆之間僅0.5場勝差，而灰狼也僅領先西區第8名球隊7場勝差。

塞爾蒂克今天先發5人得分都雙位數，合計貢獻96分，以布朗表現最為出色，繳出30分、8籃板、3助攻，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）斬獲22分。

尼克近期遭遇傷兵潮，主力藍德爾（Julius Randle）、阿努諾比（OG Anunoby）都高掛免戰牌，只能由布朗森扛起進攻重任，儘管個人狂飆34分，外加3籃板、9助攻，依舊難以力挽狂瀾。

延伸閱讀

NBA／尼克雙重火力中止4連敗 羅瑞費城首秀失利

NBA／獨行俠曾兩度能便宜續約 布朗森揭密：庫班不誠實

NBA／百大市值球隊勇士超越尼克登第二 金塊老闆一人擁3隊

NBA／自爆爸爸和阿姨都勸他加盟尼克 KD：他們看起來不酷

相關新聞

NBA／勇士黃蜂衝突始作俑者？格林數落威廉斯3分鐘

勇士隊和黃蜂隊昨天比賽尾聲爆發衝突，勇士小將奎諾斯（Lester Quinones）讀秒階段試圖上籃，讓黃蜂布里吉斯（M...

NBA／魔術活塞狀元大對決 班切羅致勝三分打氣走康寧漢

近況不錯的魔術在今天作客底特律的比賽中遭受聯盟「爐主」強力挑戰，雙方一路僵持到最後還是處於平手狀態，此役手感不佳的班切羅（Paolo Banchero）在剩下0.8秒操刀單打上演 一次進算加罰的高難度

NBA／先發無力慘淪為替補 巫師波爾：你們應該懂我的感受

巫師隊的波爾（Jordan Poole）因先發表現劇烈起伏近日改從板凳出發，對此他表達失望之情，但也表示無論如何他都會盡全力幫助球隊。 「如果對這種情況有一點常識，你就應該知道我是怎麼想的，」波

NBA／不關心球隊戰績排名 布朗：到了季後賽都不重要

近況出色的塞爾蒂克在客場面對本季打來得心應手的尼克，在布朗（Jaylen Brown）強攻30分8籃板的帶動下，先發五虎合力砍下96分，在第三節一路拉開比分，完全掌控比賽局勢，最終以116比102輕取

NBA／少了「金身」火力依舊強悍 柯瑞解釋為何不「買犯」

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）近年靠著神準的三分球改變聯盟生態，是聯盟頂尖的得分好手，但相對於聯盟其他得分手，儘管他的罰球次數一直很低，和許多擁有「明星哨」的球員不同，仍然是NBA歷史上最

NBA／綠衫軍五虎領銜率先奪45勝 領先騎士8場勝差

波士頓塞爾蒂克今天客場出戰紐約尼克，靠著布朗（Jaylen Brown）轟下30分，以116比102獲勝，收下8連勝，穩居東區龍頭，領先第2的騎士多達8場勝差，比騎士和第8熱火之間5.5場勝差還要多。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。