NBA／綠衫軍五虎領銜率先奪45勝 領先騎士8場勝差

波士頓塞爾蒂克今天客場出戰紐約尼克，靠著布朗（Jaylen Brown）轟下30分，以116比102獲勝，收下8連勝，穩居東區龍頭，領先第2的騎士多達8場勝差，比騎士和第8熱火之間5.5場勝差還要多。

塞爾蒂克的布朗、尼克的布朗森（Jalen Brunson）今天上半場互別苗頭，布朗前2節12投9中、進帳20分，幫助綠衫軍半場以62比58領先，而布朗森則獨攬19分。

布朗森第三節率領尼克追分，個人單節攻下13分，但依舊難敵綠衫軍猛烈炮火、團隊單節轟進9顆三分球，綠衫軍前3節結束將比分拉開至97比84，尼克末節無力回天，綠衫軍最終以14分差迎接8連勝，而綠衫軍本季猶如吃定尼克，4次對戰全勝。

塞爾蒂克以45勝12敗，成為聯盟本季首支拿下45勝的球隊，領先第2名克里夫蘭騎士已有8場勝差，而騎士與第8名邁阿密熱火之間也才5.5場勝差。

相較於塞爾蒂克在東區戰績獨走，西區戰況更為激烈，西區龍頭明尼蘇達灰狼與第2名奧克拉荷馬雷霆之間僅0.5場勝差，而灰狼也僅領先西區第8名球隊7場勝差。

塞爾蒂克今天先發5人得分都雙位數，合計貢獻96分，以布朗表現最為出色，繳出30分、8籃板、3助攻，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）斬獲22分。

尼克近期遭遇傷兵潮，主力藍德爾（Julius Randle）、阿努諾比（OG Anunoby）都高掛免戰牌，只能由布朗森扛起進攻重任，儘管個人狂飆34分，外加3籃板、9助攻，依舊難以力挽狂瀾。