NBA／盛讚偶像杜蘭特史上最佳 愛德華：從小就看他打球

日前愛德華（Anthony Edwards）受訪表示，對於杜蘭特（Kevin Durant）是否應該被列入NBA歷史前五大球星的爭論並不擔心，他認為杜蘭特已經是這個名單上的第一名。

「我心目中的最偉大球員，這聽起來可能有些瘋狂，是杜蘭特。」愛德華受訪說道，「我一直以來都是他的粉絲，從小就看著他打球。他是我見過的第一位能夠用7呎身高運球的球員，我一直都是他的忠實鐵粉。」

當杜蘭特在2007年選秀會上以榜眼之姿被西雅圖超音速隊選上後，當年的愛德華只有6歲。經過時間的推移，愛德華成為2020年的選秀狀元，更在明星賽上與偶像一起上場比賽。愛德華表示他很高興能和杜蘭特一同並肩作戰。「杜蘭特是我有史以來最喜歡的球員，能和他一起上場感覺超級酷。」

愛德華在灰狼隊的第四個賽季中表現持續突破，場均攻下26.3分5.2籃板5.3助攻，而杜蘭特在他的第16個NBA賽季中也能夠貢獻28.1分6.6籃板5.6助攻的出色數據，目前灰狼暫居西區第一，而太陽則落居老八，兩人是否有機會在季後賽碰頭，也成為球迷引頸期待的夢幻對決。