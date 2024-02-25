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NBA／先發無力慘淪為替補 巫師波爾：你們應該懂我的感受

聯合新聞網／ 綜合報導
普爾本季在巫師表現仍不佳。 路透
普爾本季在巫師表現仍不佳。 路透

巫師隊的波爾（Jordan Poole）因先發表現劇烈起伏近日改從板凳出發，對此他表達失望之情，但也表示無論如何他都會盡全力幫助球隊。

「如果對這種情況有一點常識，你就應該知道我是怎麼想的，」波爾說，「但我會盡我所能幫助球隊，讓事情繼續前進。」

「我的意思是，如果這是一種讓我擔任控球的方法，我想這就是我們必須做的事情。」波爾補充道。在代理總教練基夫（Brian Keefe）的決定下，庫里巴利（Bilal Coulibaly）被安排進入先發陣容取代波爾。

波爾在先前對金塊的比賽替補上場30分鐘取得18分，外加1個籃板、1次助攻、2次抄截和2次失誤，命中率仍是淒慘的17投4中。幾次離譜的失誤及多次不合理的出手選擇，讓球迷對於他的表現感到相當失望。昨天面對雷霆，波爾依然擔任替補，上場22分鐘19投7中獲得21分3籃板3助攻3失誤。巫師最終以41分之差慘敗給雷霆。

現年24歲的波爾，被勇士交易到巫師後的首個賽季，累積出賽52場，場均貢獻16.0分、2.4個籃板和3.6次助攻，投籃命中率不足4成，三分球命中率也只有30.3%。

2022年打出生涯年並幫助勇士拿下總冠軍後，波爾簽下一份四年1.3億美元的合約，但在拿到大合約之後，其表現每況愈下，即便去到百廢待舉的巫師陣中，表現仍是不盡人意，甚至成了球迷口中的「垃圾合約」。

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