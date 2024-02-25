NBA／評論球場「潛規則」 格林：輸家才會有的表現

昨日勇士和黃蜂比賽結束前，勇士小將奎諾斯（Lester Quinones）在比賽勝負已分時仍上籃得分，違反籃球場上的「潛規則」，黃蜂威廉斯（Grant Williams）也因此與他發生衝突，格林（Draymond Green）對此事發表看法，並表示威廉斯不是個硬漢。

「我真的不明白為什麼人們對比賽結束前得分感到如此生氣。這只是一個愚蠢的、非正式的、不成文的規則，但每個人都會因此而生氣。換個角度想。如果今天是黃蜂取得13分領先，你會因他們上籃得分感到生氣嗎？我對此感到懷疑。我認為這是一種輸不起的表現。奎諾斯是我的人，他是我的小老弟，所以我不會對奎諾斯有所指責，對我來說，他沒有做錯事。」

「但威廉斯卻停止了這種行為，假裝自己是個硬漢對他來說完全是走錯路。他是個非常友善的人。不知道為什麼，他一直試圖站在不討喜的一邊。讓我告訴你，在這裡並不總是好玩的。這樣做並不會讓你有個愉快的時光。」格林笑著說道，引用了他作為硬漢的名聲。

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）在第四節還剩2分45秒的時候被換下場，此時勇士領先13分。格林表示這應該就足以讓威廉斯知道比賽在那一刻已經結束了。對於籃球場上的潛規則是否應該存在，這問題值得我們好好思考。