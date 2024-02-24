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NBA／勇士小將遭驅逐恐難逃罰款 最高薪主帥柯爾會幫忙出

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯爾將和勇士續約兩年，平均年薪創新高。 美聯社
柯爾將和勇士續約兩年，平均年薪創新高。 美聯社

勇士與黃蜂的比賽雖然勝負早已底定，卻在比賽結束之前爆發衝突，當事人勇士奎諾斯（Lester Quinones）與黃蜂威廉斯（Grant Williams）都遭到驅逐出場，恐將面臨聯盟罰款處分。

和威廉斯不同的是，奎諾斯才剛從雙向合約轉為正式合約，薪資也不過將近55萬美元，倘若吞下兩個技術犯規加上趕出場一共6000美元的罰單，多少也會是負擔，當然具體金額還是要看聯盟的公告。為此，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）賽後還透露，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）將會幫忙奎諾斯繳納罰款。

柯爾是在今天被爆料要提前和勇士簽下兩年3500萬美元的合約，他將以1750萬美元的價碼創下NBA總教練平均年薪新紀錄。

「我的天，那可是一大筆錢啊！我認為這是他應得的。他帶領球隊贏得4座總冠軍，希望我們這一季能獲得第5個冠軍；所以，我認為他絕對配得上這些價碼。」波傑姆斯基說。

談到媒體所發表有關自己的續約協議，柯爾表示：「目前還沒有簽署任何文件。所以當勇士公關總監要求我在簽署合約之前不要發表任何評論。所以我會遵循這些指示。」

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