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NBA／讚溫班亞瑪很特別 詹姆斯：有波總幫助他會持續進化

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯(左)稱讚菜鳥狀元溫班亞瑪。 美聯社
詹姆斯(左)稱讚菜鳥狀元溫班亞瑪。 美聯社

近期面臨腳傷困擾的詹姆斯（LeBron James），在明星賽僅打了14分鐘，也缺席了昨天對勇士得比賽；不過今天回歸面對馬刺，與新狀元郎溫班亞瑪（Victor Wembanyama）正面對決，詹姆斯全場22投13中，高效率拿下30分9助攻7籃板，幫助湖人拿下勝利。

「事實上，我的腳踝還是有些酸痛，但還是足夠支撐著我上場打球，並且幫助球隊拿下勝利。」詹姆斯說。湖人取勝後，和第10名的勇士還是維持0.5場勝差，前面的太陽2.5場勝差。

加上這場比賽，詹姆斯已經連續1201場得分雙位數，持續在歷史上獨走，排名第2的喬丹（Michael Jordan）也只是連866場；至於現役球員最高的便是安比德（Joel Embiid），也僅連續169場，基本上這已經是後輩難以企及的障礙。

詹姆斯此役投進2記三分球，這讓他在湖人時期已經累積命中751顆三分球，超越范艾克索（Nick Van Exel），排名隊史第3，落後布萊恩（Kobe Bryant）的1827顆和費雪（Derek Fisher）的846顆。而詹姆斯生涯三分球累積投進2367顆，排名史上第8，與湯普森（Klay Thompson）持續拉鋸追逐中。

另一個外界關注的話題就是詹姆斯空前恐怕也會絕後的生涯4萬分紀錄，目前他已經來到39898分，還差102分；湖人接下來將面對太陽、快艇、巫師、金塊等隊，詹姆斯最快會在下週達標。

賽後對於年僅20歲就創下史上第22次「5×5」全能數據的馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama），詹姆斯也大力讚揚，表示這孩子真的很特別，「他有一個出色的教練，將會幫助他以正確的方式打球，他會繼續進步。他已經很特別了，但隨著比賽進行他會不斷進化，變得越來越好。」

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