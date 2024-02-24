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NBA／勇士罕見低得分贏球 柯瑞生涯總得分超越貝勒

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞生涯總得分排名持續提升。 新華社
柯瑞生涯總得分排名持續提升。 新華社

遇上場均失分高達119.2分的黃蜂，擁有超猛火力的勇士竟打出罕見的超低比分，創下本季得分新低97分，寫下自2022年1月以來首度在低於100分情況下贏球。此外，黃蜂半場僅得到29分，這也是勇士自2015年1月19日讓金塊上半場只拿28分之後的新低。

不過這場看似實力懸殊的比賽，最後卻因雙方擦槍走火釀成衝突事件，還是引發不少球迷看熱鬧。

無論過程如何，勇士還是順利拿下3連勝，整個2月份到現在僅輸了2場比賽，目前仍居西區第10名，和後面的爵士、火箭已經稍微拉開一段差距，同時落後第9名的湖人半場勝差，兩隊依然努力爭取更好的排名席次。

勇士全隊僅有柯瑞（Stephen Curry）一人拿到15分，其餘都在15分以下；柯瑞生涯總得分累積23160分，超越前湖人傳奇貝勒（Elgin Baylor），排名躍居史上第33名，接下來準備超越的對象將是韋德（Dwyane Wade）的23165分、丹特利（Adrian Dantley）的23177分、派瑞許（Robert Parish）的23334分。

柯瑞與父親相見歡。 美聯社
柯瑞與父親相見歡。 美聯社

除了柯瑞的得分里程碑外，格林（Draymond Green）今天送出2次阻攻，生涯阻攻數累積800個，仍居隊史第3，落後第2名的卡洛（Joe Barry Carroll）還有36個；勇士隊史阻攻王是佛伊爾（Adonal Foyle），累積1140個。

柯瑞與弟弟賽後擁抱致意。 路透社
柯瑞與弟弟賽後擁抱致意。 路透社

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