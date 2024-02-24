快訊

俄烏戰2周年 歐洲諸國招嘸兵 算盤打到了移民頭上

遭丟雞蛋爆自導自演！星國女直播主道歉了 啜泣稱只是「搞笑」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／比肩喬神、非洲天王！溫班亞瑪「5×5」秀寫多項紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
溫班亞瑪(右)創下非凡紀錄。 法新社
溫班亞瑪(右)創下非凡紀錄。 法新社

馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天面對湖人16投7中包含3記三分球和11罰10中，攻下27分10籃板8助攻5抄截5阻攻，完成史上第22次「5×5」全能數據，也是史上第15位達標的球員，除此之外更創下許多不可思議的驚人紀錄。

現年20歲又50天的溫班亞瑪是史上最年輕達成「5×5」的球員，原紀錄是基里蘭柯（Andrei Kirilenko）的22歲；溫班亞瑪僅上場31分鐘就有如此表現，比坎比（Marcus Camby）的34分鐘還要快上許多，可說是樹立屬於自己的「斑馬障礙」。

之前14位完成「5×5」的球員分別是諾基奇（Jusuf Nurkic）、格林（Draymond Green）、戴維斯（Anthony Davis）、貝頓（Nicolas Batum）、坎比（Marcus Camby）、基里蘭柯（Andrei Kirilenko）、汀斯利（Jamaal Tinsley）、狄瓦茨（Vlade Divac）、柯爾曼（Derrick Coleman）、羅賓遜（David Robinson）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、「J博士」歐文（Julius Erving）、「冰人」葛文（George Gervin）、強森（George Johnson）。

其中歐拉朱萬就包辦6次，基里蘭柯3次。這些球員中，只有歐拉朱萬和溫班亞瑪能夠得到至少25分10籃板5助攻5抄截5阻攻，歐拉朱萬是在生涯第205場才繳出如此數據，之後一共累積4次，但這場比賽僅僅是溫班亞瑪的第51場出賽，更突顯其怪物屬性。

再者，加上前一天對國王拿到19分13籃板4助攻5抄截5阻攻，溫班亞瑪也成為「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）之後，史上唯2能夠連續兩場比賽至少送出5抄截5阻攻的球員。

喬丹是在1987年2月22日對騎士拿到43分6助攻4籃板8抄截5阻攻，之後再24日對老鷹一戰又攻下34分12籃板2助攻5抄截5阻攻；而在1987年12月12日對火箭的比賽，喬丹又是拿到44分9助攻3籃板5抄截5阻攻，等於同一年3次寫下頂級抄截阻攻數據。

值得一提的是，喬丹在上述3場比賽中都率領公牛拿下勝利，因為被問到能追平喬丹數據紀錄的時候，溫班亞瑪顯然沒有明顯興奮情緒。

「我想知道喬丹是否在繳出這種表現的同時也伴隨著球隊勝利。對我來說，這些都是次要的。回過頭來看，這可能是一次不錯的表現，但就今天比賽而言，輸球是無法滿足我的。」溫班亞瑪說。

單是在新秀賽季，溫班亞瑪就分別達成得分籃板助攻和得分籃板阻攻的大三元表現，如今又差點連兩場送出「5×5」，這也讓球迷們開始想像：溫班亞瑪何時會成為舍蒙德（Nate Thurmond）、羅伯森（Alvin Robertson）、歐拉朱萬、羅賓森之後，史上第5位完成「大四喜」的球員？

相關新聞

NBA／教練已在握手勇士小將卻刷分爆衝突 柯瑞看了也搖頭

NBA今天火爆畫面不斷，除了熱火隊與鵜鶘隊發生4人遭驅逐出場的衝突外，勇士隊與黃蜂隊之戰兩隊則是在比賽最後一刻，雙方教練...

NBA／比肩喬神、非洲天王！溫班亞瑪「5×5」秀寫多項紀錄

馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天面對湖人16投7中包含3記三分球和11罰10中，攻下27分10籃板8助攻5抄截5阻攻，完成史上第22次「5×5」全能數據，也是史上第15位

NBA／讚溫班亞瑪很特別 詹姆斯：有波總幫助他會持續進化

近期面臨腳傷困擾的詹姆斯（LeBron James），在明星賽僅打了14分鐘，也缺席了昨天對勇士得比賽；不過今天回歸面對馬刺，與新狀元郎溫班亞瑪（Victor Wembanyama）正面對決，詹姆斯全

NBA／遭鎖喉還被趕出場 巴特勒嗆：我們就是比鵜鶘強

熱火隊今天作客鵜鶘隊主場卻與對手在第四節開打後不久爆發激烈衝突事件，其中熱火一哥巴特勒（Jimmy Butler）還在推...

NBA／勇士小將遭驅逐恐難逃罰款 最高薪主帥柯爾會幫忙出

勇士與黃蜂的比賽雖然勝負早已底定，卻在比賽結束之前爆發衝突，當事人勇士奎諾斯（Lester Quinones）與黃蜂威廉斯（Grant Williams）都遭到驅逐出場，恐將面臨聯盟罰款處分。

NBA／勇士罕見低得分贏球 柯瑞生涯總得分超越貝勒

遇上場均失分高達119.2分的黃蜂，擁有超猛火力的勇士竟打出罕見的超低比分，創下本季得分新低97分，寫下自2022年1月以來首度在低於100分情況下贏球。此外，黃蜂半場僅得到29分，這也是勇士自201

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。