NBA／比肩喬神、非洲天王！溫班亞瑪「5×5」秀寫多項紀錄

馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天面對湖人16投7中包含3記三分球和11罰10中，攻下27分10籃板8助攻5抄截5阻攻，完成史上第22次「5×5」全能數據，也是史上第15位達標的球員，除此之外更創下許多不可思議的驚人紀錄。

現年20歲又50天的溫班亞瑪是史上最年輕達成「5×5」的球員，原紀錄是基里蘭柯（Andrei Kirilenko）的22歲；溫班亞瑪僅上場31分鐘就有如此表現，比坎比（Marcus Camby）的34分鐘還要快上許多，可說是樹立屬於自己的「斑馬障礙」。

之前14位完成「5×5」的球員分別是諾基奇（Jusuf Nurkic）、格林（Draymond Green）、戴維斯（Anthony Davis）、貝頓（Nicolas Batum）、坎比（Marcus Camby）、基里蘭柯（Andrei Kirilenko）、汀斯利（Jamaal Tinsley）、狄瓦茨（Vlade Divac）、柯爾曼（Derrick Coleman）、羅賓遜（David Robinson）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、「J博士」歐文（Julius Erving）、「冰人」葛文（George Gervin）、強森（George Johnson）。

其中歐拉朱萬就包辦6次，基里蘭柯3次。這些球員中，只有歐拉朱萬和溫班亞瑪能夠得到至少25分10籃板5助攻5抄截5阻攻，歐拉朱萬是在生涯第205場才繳出如此數據，之後一共累積4次，但這場比賽僅僅是溫班亞瑪的第51場出賽，更突顯其怪物屬性。

Victor Wembanyama is the YOUNGEST player in NBA history to record a 5x5 (PTS-REB-AST-STL-BLK) game 📊



27 PTS

10 REB

8 AST

5 BLK

5 STL



Wembanyama completed this 5x5 game in 30 minutes and 55 seconds, the fewest minutes ever played in such a game 🤯 pic.twitter.com/oenPznGOKM — NBA (@NBA) 2024年2月24日

再者，加上前一天對國王拿到19分13籃板4助攻5抄截5阻攻，溫班亞瑪也成為「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）之後，史上唯2能夠連續兩場比賽至少送出5抄截5阻攻的球員。

喬丹是在1987年2月22日對騎士拿到43分6助攻4籃板8抄截5阻攻，之後再24日對老鷹一戰又攻下34分12籃板2助攻5抄截5阻攻；而在1987年12月12日對火箭的比賽，喬丹又是拿到44分9助攻3籃板5抄截5阻攻，等於同一年3次寫下頂級抄截阻攻數據。

值得一提的是，喬丹在上述3場比賽中都率領公牛拿下勝利，因為被問到能追平喬丹數據紀錄的時候，溫班亞瑪顯然沒有明顯興奮情緒。

「我想知道喬丹是否在繳出這種表現的同時也伴隨著球隊勝利。對我來說，這些都是次要的。回過頭來看，這可能是一次不錯的表現，但就今天比賽而言，輸球是無法滿足我的。」溫班亞瑪說。

單是在新秀賽季，溫班亞瑪就分別達成得分籃板助攻和得分籃板阻攻的大三元表現，如今又差點連兩場送出「5×5」，這也讓球迷們開始想像：溫班亞瑪何時會成為舍蒙德（Nate Thurmond）、羅伯森（Alvin Robertson）、歐拉朱萬、羅賓森之後，史上第5位完成「大四喜」的球員？