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NBA／教練已在握手勇士小將卻刷分爆衝突 柯瑞看了也搖頭

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
比賽尾聲勝負已定，教練都已在握手，勇士小將卻因還想上籃引發黃蜂球員不滿造成衝突。 路透
比賽尾聲勝負已定，教練都已在握手，勇士小將卻因還想上籃引發黃蜂球員不滿造成衝突。 路透

NBA今天火爆畫面不斷，除了熱火隊與鵜鶘隊發生4人遭驅逐出場的衝突外，勇士隊與黃蜂隊之戰兩隊則是在比賽最後一刻，雙方教練柯爾（Steve Kerr）、克里佛（Steve Clifford）都已經上前握手時爆發衝突，勇士奎諾斯（Lester Quinones）在球隊11分領先的情況下仍試圖上籃，引發黃蜂球員的不滿上前理論，最終奎諾斯與黃蜂威廉斯（Grant Williams）都遭到驅逐出場，讓在場邊的柯瑞（Stephen Curry）看得直搖頭。

勇士與黃蜂在今天交手，在上半場黃蜂攻勢全面熄火的情況下，勇士前兩節打完就已經取得14分領先，第三節勇士則是持續多點開花的攻勢，將領先優勢一口氣擴大到20分以上，也讓比賽幾乎是提前定調。

在末節兩隊紛紛讓板凳球員上場的情況下，原以為比賽將會和平落幕，不過在比賽最後12秒勇士還保有11分領先的情況下，奎諾斯卻在仍有進攻時間的情況下選擇上籃，讓黃蜂布里吉斯（Miles Bridges）不滿上前封阻形成妨礙中籃，雙方隨後也爆發肢體衝突。

這不僅讓已經走到場邊握手的兩隊教頭柯爾與克里佛瞬間傻眼，甚至克里佛還被拍到疑似爆粗口，並衝上場阻止衝突擴大，而此時坐在板凳席上頭披毛巾準備「下班」的柯瑞，也看得直搖頭。

Feb 23, 2024; San Francisco, California, USA; Charlotte Hornets forward Grant Williams (2) gestures after being ejected during the fourth quarter against the Golden State Warriors at Chase Center. Mandatory Credit: Darren Yamashita-USA TODAY Sports 路透通訊社
Feb 23, 2024; San Francisco, California, USA; Charlotte Hornets forward Grant Williams (2) gestures after being ejected during the fourth quarter against the Golden State Warriors at Chase Center. Mandatory Credit: Darren Yamashita-USA TODAY Sports 路透通訊社

在這起衝突事件後奎諾斯連續吞下兩次技術犯規遭到驅逐出場，至於上前理論了布里吉斯和威廉斯則是吞下一次技術犯規和遭到驅逐出場，最終勇士也以13分差距取勝。

勇士今天共計5人得分來到雙位數，其中柯瑞拿下15分5助攻表現最佳，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）則有13分6籃板6助攻演出，至於黃蜂則以衝突主角之一的布里吉斯拿下19分11籃板最佳。

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