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NBA／最年輕紀錄！溫班亞瑪瘋狂輸出「5×5」 史上第15人

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
天才狀元溫班亞瑪在新秀年就創下不可思議的全能紀錄。 法新社
天才狀元溫班亞瑪在新秀年就創下不可思議的全能紀錄。 法新社

昨天對國王差1次助攻就能完成罕見「5×5」的天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama），今天「背靠背」面對湖人直接填補遺憾，全場命中3記三分球、外加11罰10中，狂轟27分10籃板8助攻5抄截5阻攻，讓他成為NBA史上第15位完成「5×5」全能秀的球員。

先前14位分別是諾基奇（Jusuf Nurkic）、格林（Draymond Green）、戴維斯（Anthony Davis）、貝頓（Nicolas Batum）、坎比（Marcus Camby）、基里蘭柯（Andrei Kirilenko）、汀斯利（Jamaal Tinsley）、狄瓦茨（Vlade Divac）、柯爾曼（Derrick Coleman）、羅賓遜（David Robinson）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、「J博士」歐文（Julius Erving）、「冰人」葛文（George Gervin）、強森（George Johnson）。

這其中，歐拉朱萬一人就包辦6次，基里蘭柯以3次排名其後，最近一次出現就是2019年的諾基奇，溫班亞瑪則是達成了史上第22次。值得注意的是，聯盟是從1973-74年賽季才開始正式統計抄截和阻攻數據。

溫班亞瑪連兩天一共送出10次抄截10次阻攻，讓他以20歲又50天的年齡寫下最年輕球員達成「5×5」紀錄，而且還是在新秀年就達到如此不可思議的全能數據，無愧其新世代怪物美譽。

不過溫班亞瑪瘋狂表現之餘，仍無法幫助馬刺擊敗雙星帶領的湖人大軍。詹姆斯（LeBron James）復出拿下30分9助攻7籃板，戴維斯（Anthony Davis）也有28分13籃板，羅素（D'Angelo Russell）補上22分，紫金軍團最終是以123比118拿下勝利。

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