NBA／亞歷山大成30分公務員！雷霆火力釋放痛宰巫師41分
昨天轟進129分痛宰快艇的雷霆，今天「背靠背」出賽情況下，又在主場以超過將近6成命中率狂砍147分，創下本季得分新高，並且以41分之差大勝巫師，強勢奪得4連勝
雷霆當家靈魂亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）又一次用30分寫日記，全場17投10中拿到30分9助攻7籃板。
除了他的出色表現外，霍姆葛倫（Chet Holmgren）也是14投11中、高效率輸出25分10籃板；不僅是團隊命中率達59.8%，且三分球更是40投20中。
雷霆在上半場就展現強大火力，團隊攻下80分，亞歷山大和霍姆葛倫兩人就包辦39分。雷霆的高效得分和精準的三分投射威力，讓巫師完全難以招架。
連續兩場板凳出發的波爾（Jordan Poole）雖進帳21分，但19投也僅7中；基斯佩特（Corey Kispert）為巫師拿下20分。巫師此役繼續陷入苦戰，近期面臨10連敗，戰績跌至9勝47敗。
雷霆此役不僅展現了亞歷山大的個人能力，更是彰顯了整隊的深度和戰鬥力。這場勝利不僅為雷霆增添了信心，也向整個聯盟證明了他們是一支不容小覷的球隊。隨著賽季進入關鍵階段，雷霆顯然準備好了在西區爭霸戰中發揮重要作用。
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