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NBA／杜蘭特總得分超越甜瓜 關鍵罰球失手迎「里程悲」

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
杜蘭特生涯總得分挺進史上第9。 法新社
杜蘭特生涯總得分挺進史上第9。 法新社

太陽三巨頭的大哥杜蘭特（Kevin Durant）在今天對火箭的比賽中攻下28分11籃板8助攻2阻攻，生涯總得分累積來到28296分，超越「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），排名躍居史上第9。

杜蘭特下一個超越目標將是歐尼爾（Shaquille O'Neal）的28596分，以他目前場均28.1分來推算，大約需要11場比賽，3月份有望達成新里程碑；同時，杜蘭特也將在下個賽季成為史上第8位突破3萬分的球員。

另一方面，杜蘭特生涯進球數也累積達到9709顆，超越名人堂中鋒尤英（Patrick Ewing），排名挺進到史上第17；杜蘭特接下來將瞄準「人類精華影片」威金斯（Dominique Wilkins）的9963顆，以他場均命中10.2球來算，還需要大概25場比賽，可能要到下個賽季才能達標。屆時他也有望成為史上第16位進球數破萬的球員

儘管杜蘭特奮力寫下個人生涯重要紀錄，但太陽連兩天的表現還是讓他面臨了「里程悲」的輸球命運。

在沒有比爾（Bradley Beal）的助拳下，布克（Devin Booker）的手感也不理想，即便小寶兒（Bol Bol）替補殺出獨拿25分，仍無法讓太陽抵擋住火箭的強勢進逼。

太陽在第四節之初一度落後13分，小寶兒和杜蘭特單節合力貢獻26分，一度超前2分，可惜最後4.1秒杜蘭特兩罰落空，失去縮小比分的機會，太陽以110比114飲恨，吞下「背靠背」2連敗。

原本還在西區第6的太陽，連跌兩級，被獨行俠和國王接連超越，排名落居第8。

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