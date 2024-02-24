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NBA／傳與勇士續約2年3500萬美元 柯爾將成聯盟最高薪教頭
在帶領本季表現一度跌跌撞撞的勇士隊在近期止跌回升後，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）在今天傳出與勇士簽下2年3500萬美元（約台幣11億670萬元）的續約，這也將讓柯爾超越熱火隊史波史特拉（Erik Spoelstra），成為聯盟最高薪的總教練。
勇士本賽季在陣容不穩定的情況下導致表現起伏落差相當大，不過隨著近期幾名新生代好手逐漸找到球隊定位，讓球隊陣容變得更加穩定，勇士也在近11場比賽收下9勝，逐漸朝著季後賽的目標前進。
而今天經紀公司也透露勇士將與柯爾簽訂一份2年3500萬美元的續約，每季薪資來到1750萬美元，這也將讓他超越熱火總教練史波史特拉的年薪1500萬美元，成為聯盟最高薪總教練，而馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）儘管擁有更高的年薪，但因為他身兼球團總裁，因而不列入比較。
柯爾在執教勇士期間，帶領球隊打出超過6成5的勝率，在聯盟史上排名第5名，上周更達成執教生涯例行賽500勝的紀錄，是聯盟史上第5快，至於4度奪冠更是為他奠定在勇士隊史不可動搖的地位。
而柯爾在續約兩年後，也代表他與陣中頭牌球星柯瑞（Stephen Curry）與勇士的合約將在2年後一起結束，勇士是否會在之後進入新的世代，也將成為各界關注話題。
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