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NBA／爵士可能買斷波特合約 昔冠軍成員重返勇士成選項
根據《The Athletic》記者瓊斯（Tony Jones）的消息，季中交易被送到鹽湖城的前鋒波特波特（Otto Porter Jr.）已經獲准離隊，以評估個人未來選項，這其中就包括很可能會跟爵士達成買斷協議。
由於波特先前曾隨勇士奪下總冠軍，在攻守兩端都扮演相當重要的角色，倘若他最終和爵士正式分道揚鑣，外界也揣測他是否會重返灣區，進一步增強勇士鋒線戰力。
現年30歲的波特在拿下總冠軍後，以兩年1240萬美元的合約轉戰暴龍，然而受到傷勢影響，兩個賽季下來一共只出賽了23場，在今年季中被交易到爵士。
報導指出，波特目前是處於完全健康的狀態，已經做好出賽的準備，倘若勇士願意接收，他必須要在美國時間3月1日之前簽訂合約，才有資格出席季後賽。
本季走得跌跌撞撞的勇士，在季中交易截止日前並沒有任何動作，他們才剛把奎諾斯（Lester Quinones）的雙向合約轉為正式合約，並以雙向合約簽了史潘瑟（Pat Spencer）。目前球隊大名單有14份正式合約，還有一個空缺可以補強。
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