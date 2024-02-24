NBA／宣告NBA生涯已結束 「表弟」卡森斯：邁向人生下一階段

先前來台灣打T1聯賽台啤永豐雲豹隊的卡森斯「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins），原本還存著重返NBA的想法，但近日他在接受美國媒體《HoopsHype》採訪時坦言，自己的NBA生涯已經徹底結束了。

「老實說，沒有了。我知道我已經度過了我在NBA的所有時光。」33歲的卡森斯談到了自己未來人生規劃。

「你知道的，曾經有一段時間我一直努力重返NBA。但現在，是時候繼續下一步了。對於籃球以外的事物，我正處於一個相對好的時間點，我對我的未來感到興奮。我也已經準備好去面對人生的下一個階段。」

曾被譽為聯盟新世代最佳中鋒代表人物之一的卡森斯，在NBA打了12個賽季，先後效力國王、鵜鶘、勇士、火箭、快艇、公鹿和金塊等隊，曾4次入選明星賽，兩度進入年度最佳第二隊，生涯場均能得到19.6分10.2籃板3助攻1.3抄截1.1阻攻。

「表弟」卡森斯先前來台效力台啤永豐雲豹隊。報系資料照

然而就在他顛峰時期，卻接連遭遇到重大傷病侵襲，導致他幾乎失去表演舞台，即便試圖回歸，仍是無力獲得更多球隊的青睞。生涯後期，卡森斯先後打過波多黎各聯賽和台灣職籃。

卡森斯最後一場NBA比賽出現在2022年季後賽金塊首輪對勇士的第5戰，當時他替補上場打了15分鐘，12投8中得到19分4籃板1抄截。金塊最終遭到勇士淘汰。