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NBA／對戰29隊砍大三元 約柯奇第3人

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
金塊隊約柯奇（中）在遭到前後包夾下，單手投籃。（法新社）
金塊隊約柯奇（中）在遭到前後包夾下，單手投籃。（法新社）

NBA例行賽在經過全明星周假期的休整後，昨天重燃戰火，其中衛冕軍金塊隊一哥約柯奇在面對巫師隊之戰，繳出21分、19籃板、15助攻的「大三元」數據，成為史上第3位面對聯盟其他29隊都拿下過「大三元」的球員，也幫助金塊以130：110贏球，中止了3連敗。

金塊在明星賽前遭逢連敗，不過他們也用過去一段休兵期間重整旗鼓，其中今年代表西區出賽的約柯奇就直言，儘管明星賽讓他感到舟車勞頓，但也把這當作是訓練的一環，「為了全明星賽我飛去印第安那又飛回來，所以我並沒有好好休息，但我把明星賽當作是訓練，確保我不會在這個假期間都在偷懶。」

約柯奇在下半季的首場比賽就展現絕佳狀態，面對巫師就拿下個人本季第16次「大三元」，也完成生涯對戰聯盟其他29隊都奪下「大三元」的紀錄，為NBA史上第3人，前2人分別為衛斯特布魯克詹姆斯，而這兩人還因為曾輾轉效力多支球隊，寫下對戰聯盟30支球隊都拿下過「大三元」的紀錄。

談到達成這項別具意義的里程碑，約柯奇說：「在我職業生涯結束後，這肯定會是一項很棒的里程碑與紀錄，到時候我會回顧我的生涯，我會說這是一件很酷的事情。」

金塊在昨天贏球後，加上快艇隊輸球，兩隊目前分居西區第4、3名但已無勝差，與排在前頭的雷霆隊與灰狼隊也僅有1.5與2.5場勝差。不過對於是否要爭取西區龍頭寶座，約柯奇與金塊總教練馬龍都持觀望態度，約柯奇更是直白的說：「我認為現在沒有人會想在首輪對上勇士隊或是湖人隊。」

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