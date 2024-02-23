NBA／約柯奇對戰29隊均大三元 金塊主帥：希望不會有30隊

金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）全場10投全中，拿到21分19籃板15助攻，成為詹姆斯（LeBron James）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）之後，史上第3位對29隊拿下大三元的球員。

除了難得的大三元紀錄外，根據統計，約柯奇更是聯盟近40年來首位在比賽中以100%命中率砍下至少20分15籃板15助攻的球員。

當然，一直都待在丹佛的約柯奇，短期內是無法像詹姆斯和衛斯特布魯克一樣達成面對30支球隊均大三元的紀錄，其中衛斯特布魯克更是每一隊都完成過2次。這讓主帥馬龍（Michael Malone）賽後也直言：「希望他永遠不會面對30隊都拿到大三元。」

談到這項難得的紀錄，約柯奇表示：「就像我經常講的那樣，在我結束職業生涯後，我會回首往事並說，取得這樣的成就真的是一件很酷的事。」