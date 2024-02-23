NBA／率勇士11戰奪9勝 柯瑞：眼前只關注打進季後賽
在勇士大勝湖人的比賽中，柯瑞（Stephen Curry）上半場就展現火熱手感，12投9中攻下25分，全場得到32分；據統計，這是柯瑞生涯第17次在半場以75%命中率至少拿到25分，全聯盟僅次於詹姆斯（LeBron James）的18次。
柯瑞首節就拿下16分，沒有出現任何罰球機會；生涯至今已經累積267次單節得分上雙且零罰球，高居NBA史上最多。
另一方面，柯瑞還傳出8次助攻，這讓他正式成為勇士隊史第一位達到6000次助攻的球員。在柯瑞的帶動之下，勇士已經連4場至少攻下125分，隊史自1989年以來首見。勇士更結束了對戰湖人4連敗的陰影。
在柯瑞的強勢拉抬之下，勇士在最近11場比賽中搶下9勝，在西區排名上已經甩開第11名的爵士，與前面的湖人也僅有0.5場勝差，持續努力爭取季後賽門票。
賽後柯瑞亦直言：「我們知道如果我們闖進季後賽，無論面對誰，我們將會非常難纏。但前提就是，你必須先打進季後賽，這就是我們現在所關注的事情。」
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