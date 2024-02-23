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NBA／差點上演「5×5」！溫班亞瑪創驚人數據 史上第3快

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
溫班亞瑪差點又創下前無古人的菜鳥驚人紀錄。 歐新社
溫班亞瑪差點又創下前無古人的菜鳥驚人紀錄。 歐新社

馬刺在明星賽後首戰作客面對國王雖然力戰四節飲恨吞敗，但天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）全場攻下19分13籃板4助攻5抄截5阻攻，差點成為史上第12位完成「5×5」的球員。

先前11位分別是歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、基里蘭柯（Andrei Kirilenko）、羅賓遜（David Robinson）、柯爾曼（Derrick Coleman）、狄瓦茨（Vlade Divac）、汀斯利（Jamaal Tinsley）、坎比（Marcus Camby）、貝頓（Nicolas Batum）、格林（Draymond Green）、戴維斯（Anthony Davis）、諾基奇（Jusuf Nurkic）。

其中歐拉朱萬一人就包辦6次，基里蘭柯3次排名其後；最近一次出現就是2019年的諾基奇。以溫班亞瑪居高不下的抄截和阻攻數來看，未來還是很有機會達成這項壯舉。

除了驚人的五項全能演出外，溫班亞瑪在生涯前50場比賽已經累積至少1000分、500籃板、150阻攻，創下史上第3快的達標速度，僅次於歐尼爾（Shaquille O'Neal）和羅賓森。歐尼爾當年僅用了43場就達成這3項數據，羅賓森則是花了47場。

對於溫班亞瑪的出色發揮，國王主帥布朗（Mike Brown）也給予高度讚美。「他真的是難得一遇的練武奇才。我現在還是不明白，他是怎麼能夠那樣打球的？覺得不真實。我希望他是效力東區球隊。看他打球真的是球迷的享受。」

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