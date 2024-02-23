NBA／遭球迷怒嗆「婊子」回頭吵架 KD感嘆：球員被當作動物

太陽今天作客獨行俠，賽前杜蘭特（Kevin Durant）遭身穿獨行俠球衣的球迷怒嗆「婊子」，他賽後受訪時無奈表示，「球迷有時候不把球員當人看。」

杜蘭特進場時突然有名女子嗆他是婊子，他馬上回頭找人理論，女子還笑著想和他擊掌，保全想把這名球迷趕出場，不過杜蘭特說不用，離開後繼續做賽前訓練。

Mavs fan calls Kevin Durant “a b*tch” and KD pauses to have words.



Security about to kick the fans out when KD comes back to tell them not to kick them out. pic.twitter.com/CTqPnM4T16 — Jonah Javad (@JonahJavad) 2024年2月23日

賽後杜蘭特解釋他跑去和球迷爭論的原因，「我不能什麼都不做，這會搞砸我建立的一切，有更好的方式和人交談或引起注意。我本來可以直接讓他們出場，甚至禁止入場好幾周，但我寧願讓他們看我打球。」

杜蘭特表示自己沒受傷害，但希望那2名球迷能留在場內好好思考，他也無奈表示，「有時球迷不把我們球員當人看，對他們來說，我們是動物，是馬戲團表演者，而不是真正的人類。」

本場比賽太陽以113：123不敵獨行俠，杜蘭特全場20投8中，攻下23分。他賽後承認自己打得不好，「我薪水這麼高，節奏不重要，我就是得把球投進。投籃不進我沒藉口，應該每球都投進。」