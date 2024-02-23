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NBA／勇士二輪新秀砍17分退湖人 稱與湯普森有好的連結

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
勇士二輪新秀傑克森-戴維斯(32號)攻下17分。美聯社
勇士二輪新秀傑克森-戴維斯(32號)攻下17分。美聯社

勇士與湖人在今天進行本賽季的第二度對決，前一次以1分差距在延長賽輸球的勇士，今天在湖人詹姆斯（LeBron James）缺陣的情況下，上半場就由柯瑞（Stephen Curry）領軍火力全開，搭配上二輪新秀傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）替補攻下17分，最終以128：110報了一箭之仇，而柯瑞也在這場比賽後成為史上第8位達成2萬3000分與6000助攻的球員。

近期狀況止跌回升的勇士，在明星賽前的10場比賽收下8勝，逐漸找回昔日強權的身手，而今天面對近況同樣不差的湖人，勇士在柯瑞帶領下一路領先對手，最終也在團隊5人得分上雙，其中柯瑞攻下32下，以18分差距中斷湖人3連勝。

而本場比賽勇士不僅柯瑞表現搶眼，替補上陣的新秀傑克森-戴維斯更有平生涯最高的17分，賽後他也將好表現歸功給球隊老大哥的帶領與打氣，「柯瑞與觀眾帶給我們很多能量，並為這場比賽定下基調，當球隊中有人有這樣的投籃能力時，你只會想盡可能為他製造機會，因為你知道他進到這個狀態後將會很難停下來。」

此外，在明星賽前被降至替補的湯普森，今天雖然只有3分進帳，但卻送出5次助攻，且有多次就是送到了傑克森-戴維斯手中，談到與湯普森的合作時他說：「賽前湯普森來找過我，他告訴我在擋人下拆後記得找到他，我認為我和他有很棒的連結。」

而勇士在拿下這一勝後，與西區第9名的湖人也僅剩下半場勝差，對於放眼季後賽的勇士來說是相當重要的一勝，柯瑞說：「我們都知道，當進入季後賽後，不管對手是誰，都很難輕易擊敗我們，所以我們現在就是專注在打進季後賽上。」

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