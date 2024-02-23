NBA／直言湖人球迷太嚴苛 貝佛利：沒拿30分就被嗆

「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）去年曾短暫效力湖人，他今天在節目上坦言，湖人球迷相當凶悍，對衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和羅素（D'Angelo Russell）特別嚴苛。

貝佛利去年季中被湖人交易到魔術，隨後買斷合約加盟公牛，曾在比賽中對詹姆斯（LeBron James）比「too small」手勢，引發球迷熱議。近日他在節目上回憶自己的湖人生涯，「我希望能更了解湖人迷，我不說謊，湖人迷希望你每天拿30分，當你得27分，他們就會說：『交易他，他是個爛球員。』」

「你能在我的前隊友看到這一點，很明顯能從衛斯特布魯克身上看見，我也從羅素身上看見」貝佛利說。

貝佛利總共在湖人打45場，平均得到6.4分3.1籃板2.6助攻，外線命中率34.8%。當被問到如果重新效力湖人，會做什麼改變，他表示，「不在推特上亂說話。」