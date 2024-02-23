NBA／用雙十、大三元寫日記 沙波尼斯再創特殊紀錄
被視為今年明星賽最大遺珠的國王全能中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis），只能在真正戰場上持續證明自己的價值。
沙波尼斯面對馬刺全場15投11中，攻下22分11籃板11助攻，這是他本季第19次大三元，贏過約柯奇（Nikola Jokic）的16次，居聯盟第一，生涯累積51次，居史上第11多；此外沙波尼斯本季出賽55場，完成多達51次雙十演出，同樣傲視群雄。
數據顯示，沙波尼已經連續38場比賽拿到雙十，成為2011年的勒夫（Kevin Love）以來的最長紀錄。同時也將隊史連續雙十場次的紀錄繼續推高，原先紀錄是「大O」羅伯森（Oscar Robertson）在1961年寫下的連續31場。
國王在主場遭遇馬刺的強力挑戰，最後靠著沙波尼斯、福克斯（De'Aaron Fox）、赫爾特（Kevin Huerter）、蒙克（Malik Monk）4人各拿超下至少20分的火力優勢，在第四節穩住局勢，驚險拿下勝利。
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