NBA／返家鄉首秀76人卻輸球 羅瑞直言心情很複雜

76人隊在日前簽下遭黃蜂隊買斷合約的明星後衛羅瑞（Kyle Lowry），讓他生涯首度披上家鄉球隊76人隊的戰袍，在今天他更是首度代表76人出賽並碰上尼克隊，不過球隊最終卻以96：110輸球，儘管羅瑞賽後直言，當聽到場邊球迷為自己的喝采時，可以說是他職業生涯的偉大一刻，但對於球隊輸球他也坦言相當生氣。

身為土生土長的費城球星，羅瑞直到日前遭黃蜂買斷合約並與76人簽約後，才首度披上家鄉球隊戰袍，在今天的首秀中他也於球員介紹時獲得76人主場球迷的熱情歡呼，而他也以替補球員身分留下出賽25分鐘拿下11分5助攻4籃板的數據，更是76人今天陣中唯一「正負值」是正數的球員。

不過76人在少了安比德（Joel Embiid）的情況下今天卻是打得相當辛苦，上半場打完已經落後對手達到23分，儘管第三節一度拉出35：22的攻勢，但最終仍是以14分差距吞下敗仗。

對於代表76人出賽的首戰就獲得球迷的熱情支持，羅瑞賽後也坦言這對於他來說確實是偉大的一刻，不過不能幫助球隊贏球也讓他感到生氣與沮喪，「今天的氣氛真的太棒了，這是一種讓人讚嘆的氛圍，我們得到了掌聲，這讓我很開心，但同時我也很生氣，因為我在乎的是能否贏得比賽，但今天我們並沒有我認為的表現得好。」

而談到與羅瑞再度合作，76人總教練諾斯（Nick Nurse）也說：「他真的很棒，整場比賽你都能看到他很努力在創造機會，他有一個月沒有上場比賽，但表現依舊很好，並盡一切努力讓我們重新回到比賽之中。」

包括羅瑞在內，今天場上共有4位來自費城名校維拉諾華大大學的球員登場，包括布朗森（Jalen Brunson）、哈特（Josh Hart）與迪文森佐（Donte DiVincenzo），羅瑞說：「能夠跟他們一起比賽感覺總是很棒，這就是為什麼你會一直喜歡比賽的原因。」