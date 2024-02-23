NBA／綠衫軍3悍將各破20分 23記長程導彈轟垮公牛推進7連勝

聯盟龍頭波士頓塞爾蒂克在客場以129比112輕鬆擊敗芝加哥公牛。此役，懷特（Derrick White）、泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）均有超過20分的出色表現，幫助球隊取得賽季最長的7連勝。

懷特攻下全場最高28分，還有5助攻3籃板3阻攻2抄截的全方位貢獻，泰托姆得到25分7籃板5助攻3抄截，布朗21分5籃板5助攻。

旅衫軍全場轟進23記三分球，其中懷特和泰托姆就包辦10顆，團隊在下半場與公牛的三分命中數呈現13比4的巨大差距，也是比賽勝負的關鍵。

公牛隊雖然在上半場展現了一定的韌性，甚至一度領先，但塞爾蒂克在第三節以37比21的壓倒性優勢重新奪回了比賽的主導權。佛西維奇（Nikola Vucevic）雖然以22分和14個籃板領銜公牛，懷特（Coby White）20分，德羅展（DeMar DeRozan）19分，但公牛全隊整體表現仍舊難以撼動塞爾蒂克堅固的防守。

塞爾蒂克的勝利不僅是依靠個別球星的發揮，他們在場上的默契配合和整體戰術執行也發揮了關鍵作用。無論是在進攻端的流暢轉換，還是在防守端的堅固壁壘，塞爾蒂克都展現出了他們是聯盟領先球隊的風範。

對公牛來說，這場敗北凸顯了他們在對抗聯盟頂尖球隊時的不足。即便有像佛西維奇這樣的球星表現突出，公牛隊仍需要在團隊協作和戰術執行上做出改進，才能在未來的比賽中取得更好的成績。