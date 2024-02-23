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NBA／尼克雙重火力中止4連敗 羅瑞費城首秀失利

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布朗森(中)和波格丹諾維奇聯手攻下43分。 美聯社
布朗森(中)和波格丹諾維奇聯手攻下43分。 美聯社

在費城76人隊的主場，尼克隊展現了強大的戰鬥力，以110比96輕取對手，給了剛加盟76人的羅瑞（Kyle Lowry）一個難忘的費城首秀。

在這場比賽中，布朗森（Jalen Brunson）和波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）的表現尤為搶眼，兩人合力攻下43分，幫助尼克中止明星賽前4連敗的低潮。

布朗森全場攻下了21分並送出12次助攻，他在場上的表現不僅得到了觀眾席上史派克李（Spike Lee）的喝彩，也讓尼克隊在比賽中始終保持領先。波格丹諾維奇則貢獻了22分，是他加盟尼克後的單場最高得分表現。

哈特（Josh Hart）和阿丘瓦（Precious Achiuwa）也分別有著18分12籃板、18分11籃板的雙十貢獻，進一步鞏固了尼克的優勢。

首次入選明星賽的馬克西（Tyrese Maxey）雖攻下35分，但除了他之外，球隊在進攻端幾乎沒有其他亮點，這也是年度MVP安比德（Joel Embiid）缺席期間76人隊常見的問題。而羅瑞的加入雖然為球隊帶來了一些替補席的火力，但在這場比賽中並未能夠改變比賽的結果。

羅瑞得到11分5助攻4籃板，另一位新援希爾德（Buddy Hield）則有14分6助攻；烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）進帳14分。

比賽過程中，尼克隊在第二節展現出了強大的攻勢，打出了37分的高分，並在半場結束時以69-46領先。雖然76人隊在第三節試圖反撲，但尼克隊在最後一節再次加強進攻，最終鎖定了勝局。

這場比賽不僅凸顯了布朗森和波格丹諾維奇的重要性，也展示了尼克隊近期狀態的起伏。對於76人隊來說，他們需要找到在安比德缺席時的有效進攻方案，並期待羅瑞能夠在未來的比賽中發揮更大的作用。

對於尼克隊來說，這場勝利是他們在明星賽過後的一劑強心針，也為他們在季後賽的競爭中增添了信心。隨著賽季的深入，尼克隊希望能夠保持這種勝利的勢頭，而布朗森和波格丹諾維奇的火力輸出無疑將是他們實現這一目標的關鍵。

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