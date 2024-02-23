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NBA／有信心擊敗任何對手 勇士小將：目標西區前6強
靠著兩位小將庫明加（Jonathan Kuminga）和波傑姆斯基（Brandin Podziemski）的強勢發揮，勇士在明星賽前打出7戰6勝的小高潮，穩住西區第10名的附加賽席次。
儘管季中交易沒有進行補強，但勇士仍期盼在傷兵陸續歸隊下，能在下半季比賽中爭取更好的排名。「我們真正關注的不是第7、 第8、第9、第10名，我們目標是西區第6名和第5名。」波傑姆斯基自信地表示。
勇士明星賽後的首戰將迎接強敵湖人，之後面對黃蜂和衛冕軍金塊，隨即與東區球隊進行一連串的對抗，包含客場4連戰，陸續強碰尼克、塞爾蒂克、公鹿等強權。
接下來29場比賽中，有16場是客場比賽，其中過半對手勝率超過5成，特別是有6場比賽要對上湖人和獨行俠，勝負與否勢必牽動著整個西區的排名形勢。
「「我們有足夠的信心，不論我們排名落在哪裡，我們在7場系列賽中都能戰勝對手。」波傑姆斯基說。
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