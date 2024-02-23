NBA／建議唐西奇減少運球 老哈德威：該讓我兒子多跑戰術
眾所皆知，唐西奇（Luka Doncic）自從接管獨行俠之後，其表現就決定了球隊的未來，在進攻體系中更是完全由他主導，即便找來單打能力優異的厄文（Kyrie Irving），其球權使用率（USG%）依舊居高不下。
對於唐西奇這種完全掌控球權的打法，且全隊都會配合他建立的進攻體系，小哈德威小哈德威（Tim Hardaway Jr.）的父親哈德威（Tim Hardaway）卻是有意見，他認為唐西奇應該減少運球，讓其他人跑更多戰術。
「唐西奇應該停止運球，停止大量控球，雖然這是他的比賽風格。他需要知道如何去掌控球權，需要知道團隊要如何運轉進攻，為那些需要進攻戰術的人跑一些戰術。」
哈德威說，「厄文不需要進攻戰術。但你知道像我兒子，你需要讓他跑一些類似floppy、pin down的戰術。你需要讓他參與到比賽之中，而每個人的參與也會讓你打得更輕鬆一些。因為如果有球員站在底角8分鐘，折返跑了8分鐘，然後當你獲得一個大空檔的機會，你是投不進的，因為你沒有進入到比賽節奏。你甚至都球都沒摸過。」
在今天擊敗太陽的比賽中，唐西奇繳出41分11助攻9籃板的準大三元成績，帶領獨行俠7連勝，排名重回西區前6強。小哈德威此役三分球9投1中，得到12分。
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