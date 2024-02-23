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NBA／灌籃大賽表現被罵爆 綠衫軍布朗：我願意再參加
塞爾蒂克隊布朗（Jaylen Brown）今年參加灌籃大賽，成為2017年喬丹（DeAndre Jordan）後首位參加這場盛會的全明星球員，他一路闖進決賽，卻被球迷們罵爆，不過他近日受訪時仍表示，未來願再次參戰。
布朗在灌籃大賽不斷致敬其他人，雖難度不高，但都能獲得評審高分，受到許多球迷質疑。他在比賽中上演「山寨版單手矇眼灌籃」，致敬1991年贏得灌籃大賽冠軍的綠衫軍前輩D.布朗（Dee Brown），但他灌完才矇眼，更讓球迷們傻眼。
布朗最終拿到亞軍，儘管被罵爆，他近日受訪時仍表示，「如果他們邀請我，而沒人願意參加，那我就再參加一次。」
冠軍得主麥克朗（Mac McClung）受訪時被問到怎麼看布朗遭罵爆，他表示，「我認為他很出色，我知道人們讓布朗難堪，但我認為他還是有些很出色的扣籃。」主持人問：「哪個？」麥克朗忍不住笑場，隨後說，「360度大風車灌籃，那不容易做。」
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