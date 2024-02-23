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NBA／詹姆斯腳踝傷缺席勇湖之戰 背靠背對馬刺將回歸

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯將在背靠背第2戰回歸賽場。 新華社
詹姆斯將在背靠背第2戰回歸賽場。 新華社

破紀錄連續20年入選明星賽的詹姆斯（LeBron James），在這場飆分盛宴中，因腳踝傷勢僅僅打不到14分鐘，而隨著例行賽第2階段賽事啟動，詹姆斯也確定無法出席今天客場對戰勇士的焦點戰役。

由於湖人打完勇士後隔天馬上要回自家面對同樣「背靠背」出賽的馬刺，知名記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，倘若湖人依然能夠高歌前進，詹姆斯或許還可以直接連休兩場，讓腳傷好好復原。

「大家可以不用太擔心，他已經39歲了，這也是他的第21個賽季。詹姆斯仍在處理自己的腳踝問題，如果湖人接下來能一直贏球，我猜測他會背靠背對馬刺也會休兵。」查拉尼亞說。

不過根據最新消息指出，資深記者海恩斯（Chris Haynes）已經表示，詹姆斯預計會出席對馬刺的比賽。

明星賽之前，湖人戰績拉出長紅，在7場比賽中取得6勝，排名穩居西區第9，持續朝前面的國王、獨行俠進逼，特別是在季中引進丁威迪（Spencer Dinwiddie）後，展現十足後勁。

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