NBA／勇士教頭曝保羅歸隊時間 與K湯組7400萬美元替補後場

破紀錄連續20年入選明星賽的詹姆斯（LeBron James），在這場飆分盛宴中，因腳踝傷勢僅僅打不到14分鐘，而隨著例行賽第2階段賽事啟動，詹姆斯也確定無法出席今天客場對戰勇士的焦點戰役。 由

2024-02-23 10:39