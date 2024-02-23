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NBA／勇士教頭曝保羅歸隊時間 與K湯組7400萬美元替補後場

聯合新聞網／ 綜合報導
保羅(左)、湯普森(右)。 路透
保羅(左)、湯普森(右)。 路透

勇士傳出好消息，資深控衛保羅（Chris Paul）上個月遭遇左手骨折傷勢，他近日已展開訓練，預計在下周客場4連戰中復出。

據《ESPN》記者安德魯絲（Kendra Andrews）報導，保羅已開始和隊友練球，包含五打五訓練，勇士下周三起將接連作客巫師、尼克、暴龍及塞爾蒂克，主帥柯爾（Steve Kerr）透露保羅將在其中一天復出。

柯爾也提到陣容安排，「等保羅復出後，他和湯普森（Klay Thompson）去替補陣容，我喜歡這個點子。」柯爾還說，「湯普森替補表現很好，以前伊古達拉（Andre Iguodala）是FMVP，他替補出戰也打得很好。湯普森曾經歷那時期，他明白這點。」

湯普森本季年薪約4322萬美元，保羅也高達3080萬美元，兩人相加超過7400萬美元，將成為聯盟最高薪替補後場組合。

Chris Paul Klay Thompson 勇士

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