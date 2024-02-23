NBA／用超派鐵拳扁人下場出爐！活塞史都華被禁賽3場
活塞長人史都華（Isaiah Stewart）日前在賽前痛扁太陽中鋒尤班克斯（Drew Eubanks），今天聯盟宣布將禁賽他3場比賽，從今天面對溜馬的比賽開始算起。
活塞2月15日作客太陽，史都華賽前和尤班克斯發生口角衝突，史都華出拳攻擊對方，事後遭當地警方逮捕，不過據《ESPN》報導，當地法院已駁回普通襲擊罪的指控。
史都華本季年薪為526萬美元，據ESPN薪資專家馬克斯（Bobby Marks）統計，史都華因被禁賽3場，將損失10.8萬美元（約新台幣343萬）薪水。
史都華本季出賽35場，平均拿到11分6.8籃板，他去年7月和活塞達成提前續約協議，4年6400萬美元合約將從下季開始。
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