NBA／大讚字母哥有「勇士精神」！瑞佛斯： 希望他多講點話
「老河流」瑞佛斯（Doc Rivers）接下公鹿隊兵符後表現低迷，季中才接任的他必須和這支東區勁旅重新打造化學效應，不過他對於陣中頭牌巨星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的領袖氣質給予極高讚譽，認為他是名以身作則的球隊領袖。
瑞佛斯近期受訪中提到，安戴托坤波讓人想起過去率塞爾蒂克奪冠時，自己帶過的名人堂大前鋒賈奈特（Kevin Garnett），「他身上有很多賈奈特的影子，當然他話不像賈奈特這麼多，我倒希望他多說點話，就行動方面真的跟賈奈特很像，非常努力不懈。」
瑞佛斯也補充，這兩名歷史級大前鋒都擁有「勇士精神」，「字母哥像是一名勇士，我常告訴助教，說他是賈奈特退休後唯一一位讓我想起賈奈特的人。」
賈奈特和安戴托昆波同為拿過MVP和DPOY的全能巨星，過去身為「狼王」的賈奈特加入塞爾蒂克組成三巨頭後犧牲不少球權，但他樂於接下防守王牌角色，替綠衫軍上一座冠軍做出巨大貢獻，也無怪乎瑞佛斯會拿昔日子弟兵做比較。
不過瑞佛斯的公鹿教職涯初期並不順遂，10戰僅拿下3勝，包括最後一戰輸給傷兵滿盈的「全殘」灰熊，球隊至今戰績為35勝21敗，距離東區第2的騎士隊有2.5場勝差。
外界的檢討聲浪也隨之席捲而來，批評公鹿季中換帥的行為是葬送大好前程，安戴托昆波也跳出來緩頰，呼籲大家多點耐心，給予主帥強烈支持，「瑞佛斯正嘗試解決問題：如何領導一群人、如何和明星球員河坐，有時這會很困難。大家都做好本分，助教團也是，幫助我們前期打出30勝13敗戰績，但瑞佛斯可是千勝教頭，所以這完全不同。」
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