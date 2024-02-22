NBA／柯瑞改抖音帳號自介回擊質疑 坦言看湯普森打替補很怪

勇士上周面對爵士，湯普森（Klay Thompson）相隔4358天首度從板凳出發，結果他狂飆7顆三分球，拿到賽季新高35分。不過柯瑞（Stephen Curry）近日受訪時說，看湯普森從板凳出發很奇怪。

柯瑞和湯普森組成「浪花兄弟」，不只用驚人外線能力席捲聯盟，投三分球也成為年輕球迷爭相模仿的技術，不過有許多球迷認為他們敗壞籃球風氣，柯瑞近日則把抖音帳號個人簡歷改成，「事實上，沒有毀了籃球。」以回擊外界質疑。

"Did not, in fact, ruin basketball."



Warriors star Steph Curry's bio on TikTok 🤣 pic.twitter.com/CMaNR4e8De — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年2月21日

柯瑞接受《ESPN》記者安德魯斯（Malika Andrews）訪問時，談到湯普森打替補一事，「我曾多次替補上場，並看著他先發，現在角色轉換，我感覺很奇怪。他只有一種回應方式，就是做他能做到的事，自從他傷癒復出以後，有太多噪音圍繞在他身邊，這很不公平。」

湯普森身手不如過往穩定，但柯瑞仍強調他對勇士的重要性，「無論未來如何發展，這關係到團隊成功，這是一切的根源，他還是一樣重要。」