NBA／安戴托昆波稱公鹿是里拉德球隊 還是他的死忠球迷

里拉德（Damian Lillard）休賽季被交易到公鹿，與「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）聯手爭冠。字母哥近日受訪時直言，公鹿是里拉德的球隊，自己是他最死忠球迷。

里拉德近日受訪時排出現役最佳五人，分別是柯瑞（Stephen Curry）、詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、阿德巴約（Bam Adebayo）和自己。名單沒有安戴托昆波，引發網友揣測兩人不和。

不過安戴托昆波接受隨隊記者內恩（Eric Nehm）訪問時說，「我是里拉德最死忠的球迷，無論他打得好或不好，我都會支持他，直到最後一刻。這是里拉德的球隊，比賽最後里拉德會是持球的人。」

安戴托昆波也評價前後兩任教練，「有瑞佛斯（Doc Rivers）在很安心，他是強硬的傢伙，他可是瑞佛斯，知道自己的優點是什麼。」

「葛里芬（Adrian Griffin）也是一名很棒的總教練，和他共事的感覺很棒，但這只是他第一年當教練，他想弄清楚如何領導一群人，與明星球員合作，有時這很困難」安戴托昆波說。