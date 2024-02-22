NBA／專家估庫明加續約行情 直言勇士K湯和維金斯要二選一
勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）日前受訪時說，想把團隊薪資降到奢侈稅線下，不過新星庫明加（Jonathan Kuminga）新秀合約只剩1年半，湯普森（Klay Thompson）休賽季會成自由球員，薪資專家馬克斯（Bobby Marks）也分析勇士接下來操作。
庫明加2021年選秀首輪第7順位被勇士選中，簽下4年2490萬美元合約，預計將在今年季後獲提前續約資格。馬克斯預估，庫明加新合約會和灰狼前鋒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）差不多，大約是5年1.31億美元。
馬克斯則預估湯普森市場行情不佳，目前談判金額是2500到3000萬美元間，他表示，「很難看到有球隊願意開給湯普森3年7500萬美元。」
馬克斯認為勇士想避開奢侈稅，要在湯普森和維金斯（Andrew Wiggins）間二選一。湯普森和維金斯本季狀態都大幅下滑，但維金斯的4年1.09億美元合約，2026-27賽季（球員選項）才會到期。
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