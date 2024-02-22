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T1聯盟／戰神強化教練團 迎接塞爾維亞冠軍教頭

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
塞爾維亞籍教練米蘭加入台新戰神教練團。圖／戰神提供
塞爾維亞籍教練米蘭加入台新戰神教練團。圖／戰神提供

台北台新戰神今宣布教練團補強，延攬塞爾維亞籍米蘭（Milan Stevanovic）出任助理教練，現年30歲的米蘭於2002至2012年征戰塞爾維亞籃球聯賽，退役後於2013年開啟教練生涯，加入戰神團隊注入歐洲球風，盼能助隊衝擊季後賽。

米蘭曾任斯洛茲貝爾格萊德（Slodes Belgrade）擔任U19、U21總教練，並於執教首年率領球隊拿下U20冠軍，台新育樂總經理林祐廷說：「球員出身的米蘭，長年於塞爾維亞籃球聯賽征戰與執教，相信他能於攻防兩端帶來歐洲球風不同觀點，全力協助團隊取得佳績。」

​助理教練米蘭自2013年到2023年先後執教於塞爾維亞籃球聯賽青年隊與職業隊，包含斯洛茲貝爾格萊德（Slodes Belgrade）、OKK貝爾格萊德（OKK Belgrade）、齊特科籃子（Žitko Basket）、姆拉多斯特·澤蒙（Mladost Zemun）、賈戈丁娜（Jagodina），對於籃球教學具備高度熱忱且經驗豐富的米蘭，能為團隊帶來歐洲攻防系統觀念，持續強化防守強度，於進攻端提供個人技巧指導，幫助陣中射手及中鋒強化個人投射技術，提升投籃穩定度。

曾於2019年前往中國溫州擔任夏季訓練營教練的米蘭，對於亞洲的生活環境、球風並不陌生，已抵台加入訓練的他，肯定球員們主動積極的敬業精神，他說：「持續保持這樣的態度，相信戰神是一支具備競爭力，衝擊季後賽的球隊。」

台北戰神甫結束客場賽事，本周24日將重返主場，球團也規劃「Back to School戰神返校日」，安排一系列校園活動號召戰友們返校上課，並帶著各位的熱情活力與加油聲，一起來為戰神加油，持續為挺進季後賽而努力。

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